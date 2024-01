ROMA – Colpevoli: due anni e 6 mesi per la maestra Francesca Rocca e un anno all’investitrice Chiara Colonnelli con sospensione della patente per 1 anno.

Così ha deciso oggi pomeriggio al tribunale di Velletri la giudice Eleonora Panzironi, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, sul caso della piccola Lavinia Montebove, investita all’asilo a Velletri a 16 mesi, il 7 agosto del 2018, e da allora in stato vegetativo.

La maestra Francesca Rocca è giudicata colpevole per lesioni gravissime e la non vigilanza e l’abbandono di minori della classe, e l’investitrice Chiara Colonnelli per lesioni gravissime colpose.

In aula presenti le imputate e i genitori della piccola Lavinia Montebove, Massimo e Lara.

Il pm aveva chiesto due anni per la maestra e uno per l’investitrice.