CERIGNOLA (FOGGIA) – Almeno 15 furti d’auto in un mese a partire dalla seconda decade di settembre 2023.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo, insieme ai militari della Compagnia di Cerignola, hanno arrestato tre giovani di Cerignola (Foggia), di età compresa tra i 22 e 25 anni, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Ancona e di Ascoli Piceno, su richiesta delle rispettive Procura.

Contestato il furto aggravato in concorso di numerose vetture asportate in tutte le province delle Marche.

L’indagine è partita dopo alcuni furti d’auto, commessi ad Ancona e Falconara Marittima, dalla seconda decade del settembre scorso.

Dalle verifiche è emerso che un gruppetto degli autori dei colpi, composto da non meno di quattro persone, partiva in tarda serata da Cerignola, avvalendosi di staffette, per compiere furti nelle Marche.

Dopo un sopralluogo, rubavano di notte le auto, con effrazione e sostituzione delle centraline.

Uno degli indagati, alla guida del veicolo staffetta, apriva la strada al conducente del veicolo rubato, avvertendolo, con telefoni dedicati, dell’eventuale presenza delle forze dell’ordine lungo il tragitto.

Nella notte del 20 settembre 2023, a Sirolo (Ancona), gli indagati erano stati fermati da un equipaggio del Norm di di Osimo e identificati.

Nella notte del 24 ottobre successivo, i carabinieri avevano seguito l’auto con a bordo gli odierni indagati fino a Fano: grazie al contributo della locale Compagnia, la squadra era stata fermata e trovata in possesso di 4 centraline per auto e di attrezzi creati appositamente per l’apertura dei veicoli.

Le auto asportate, una volta giunte nel Foggiano, venivano smontate e i ricambi messi in vendita sul mercato illecito.

Il valore delle auto rubate ammonta a circa 350mila euro.

I tre arrestati sono stati trasferiti nella Casa Circondariale di Foggia; per una quarta persona indagata, si procede in stato di libertà. Il provvedimento eseguito è “misura cautelare disposta in sede d’indagini preliminari, contro cui è ammesso mezzo d’impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva”.