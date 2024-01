FOGGIA – “Auguri all’amico Paolo Soccorso Dell’Erba, eletto per acclamazione Coordinatore Provinciale di Forza Italia.

Conoscendo la sua pragmaticitá ed i suoi valori morali sono certo che saprà dare linfa e spazio a quella voglia di rinnovamento e pluralità che il territorio, e non solo i militanti del partito, chiedono per una nuova stagione politica che veda protagonista una classe dirigente competente e meritocratica in grado di affrontare nuove sfide non solo elettorali, ma soprattutto capace di saper interpretare i bisogni delle comunità locali dando loro risposte e reali prospettive di futuro.

Dell’Erba, per Forza Italia, rappresenta il profilo giusto in questa fase storica per dare alla Capitanata connessione e interlocuzione con tutta la filiera politica ed istituzionale: Foggia, Bari, Roma e Bruxelles.

Paolo Dell’Erba, con Antonio Potenza e Nino Santarella, è stato capace di trovare la giusta sintesi e l’efficace mix politico-istituzionale per avviare sul territorio un’era di cambiamento che passa non solo da persone “nuove”, ma anche dal modo di pensare e di agire. Buon lavoro Paolo”.

Lo riporta sui social l’ex Sindaco di MAnfredonia Gianni Rotice.