Foggia. Il Foggia è alla ricerca di un nuovo allenatore. E’ infatti ritenuta al termine la deroga per Tommaso Coletti, che ha guidato i rossoneri nelle ultime settimane.

Attualmente, la squadra si allena senza una guida tecnica, e sta prendendo piede l’ipotesi di un ritorno in panchina di Mirko Cudini, precedentemente esonerato il 14 dicembre. L’opzione di Silvio Baldini appare più complicata.

Per Coletti finora tre sconfitte. Il Foggia è ora al quattordicesimo posto in classifica, con 25 punti, distante dalla zona playoff e con soli 3 punti di vantaggio sulla zona playout. La dirigenza si trova di fronte alla decisione se cambiare (ancora) allenatore o confermare la fiducia a Coletti. La deroga concessa a quest’ultimo per allenare è scaduta al termine della gara con l’Avellino.

Prima dell’esperienza con i rossoneri, Coletti nel 2020 è stato vice di Gautieri con la Triestina in Serie C. Successivamente, ha allenato il Vastogirardi e la Luparense in Serie D. Lo riporta Lacasadic.