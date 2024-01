Apricena. Ieri mattina si è aperto il primo congresso di Forza Italia dopo la scomparsa del suo fondatore, Silvio Berlusconi, il primo che vede tutti i maggiorenti del partito azzurro convocati nella speranza di dare nuova linfa alla compagine di Capitanata.

Messi da parte i rumors, le voci fuori dal coro e le diaspore degli scorsi mesi con buona pace dell’auto sospensione dal partito di Napoleone Cera, gli azzurri si preparano ad eleggere una nuova compagine provinciale sotto la guida di Paolo Dell’Erba che subentra al foggiano Di Mauro con un plebiscito unanime.

Si invoca l’unità, la voglia di dare un corso nuovo al partito, si negano dissapori, si festeggia l’acclamazione del consigliere apricenese.

Insomma, Forza Italia gode di ottima salute, tanto a livello nazionale, quanto a livello locale, fanno sapere i maggiorenti del partito ai microfoni di StatoQuotidiano.

Il cammino è lungo ma non irto di ostacoli, le prossime scadenze elettorali sono vicine e bisogna arrivare preparati. Gli in successi del capoluogo (consultazioni amministrative e provinciali) e “il caso Manfredonia” appartengono al passato.

Nuovi equilibri e obiettivi impongono di bypassare fratture che pure coesistono. Ma, the show must go on.

FOCUS