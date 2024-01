La Giunta regionale pugliese ha approvato gli schemi di Convenzione tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL) nell’ambito del complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Puglia – SRG06 “LEADER – Attuazione delle Strategie di sviluppo locale”.

^^^^^

La Giunta ha revocato la concessione per l’azienda Faunistico-Venatoria in agro del Comune di Nardò (LE) denominata “Vico”.

^^^^^

Paesaggio:

La Giunta ha approvato l’autorizzazione paesaggistica per il progetto definitivo dell’intervento di consolidamento e messa in sicurezza del dissesto geologico del centro abitato in agro di Zapponeta (FG).

^^^^

Bilancio:

La Giunta ha approvato il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2024-2026” comprendente: il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; il prospetto riepilogativo delle spese di bilancio per titoli e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e ha approvato il “Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026” comprendente:

i prospetti con cui sono individuati i capitoli all’interno rispettivamente di ciascuna categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio 2024-2026; i prospetti con cui sono assegnati alle strutture regionali di riferimento, titolari dei centri di responsabilità amministrativa, la gestione dei capitoli di Entrata e di Spesa, distinti per gestione ordinaria e per gestione sanitaria, articolati per Dipartimento, Sezione, Titolo, Tipologia, Categoria e Capitolo per la parte Entrate e per Dipartimento, Sezione, Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Capitolo per la parte Spese.

^^^^

Competitività:

La Giunta ha adottato definitivamente il Regolamento regionale di attuazione della Legge “istituzione dell’Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali”, come modificato a seguito del recepimento della raccomandazione espressa nel parere della Commissione Consiliare del 11.01.2024