MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – “Monte Sant’Angelo “Capitale della cultura della Puglia 2024″ non rappresenta un traguardo, ma un trampolino per una meravigliosa città che sa bene come svettare: per storia, tradizione, bellezza.

Sarà un anno davvero speciale per la comunità e per tutto il territorio, per puntare insieme ancora più in alto”.

Lo riporta sui social il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.