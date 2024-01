Drammatico episodio domenica mattina presso l’Esselunga di Settimo Milanese. Un cittadino italiano di 47 anni, Bruno P., è precipitato dal parcheggio multipiano situato sopra il supermercato, sito in via Gramsci.

Rapidamente soccorso dalle squadre di un’ambulanza, un’auto medica e l’elicottero del 118, l’uomo è stato trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso del Niguarda. A seguito della caduta da diversi metri di altezza, ha riportato lesioni agli arti inferiori e alla testa. Sfortunatamente, poco dopo il suo arrivo, i medici hanno confermato il decesso.

I carabinieri della compagnia di Corsico hanno condotto gli accertamenti, coadiuvati dai clienti del supermercato che sono rimasti bloccati nel parcheggio per consentire alle forze dell’ordine di completare i rilievi. Secondo le prime informazioni, sembra che si tratti di un gesto estremo compiuto dal 47enne. Lo riporta milanotoday.it.

L’uomo, come riferito dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria, ricopriva il ruolo di agente della penitenziaria presso il carcere di Bollate. In una nota firmata dal segretario regionale Alfonso Greco, si legge: “Tragedia a Milano. Un membro del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Bollate si è tolto la vita mentre era fuori servizio.”

“È una notizia che sconvolge tutti noi. L’uomo, un assistente capo coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria, di 47 anni,” lavorava presso l’Ufficio matricola della Casa di reclusione di Bollate. Donato Capece, segretario generale del Sappe, ha sottolineato che “il dramma dei poliziotti penitenziari che si tolgono la vita continua da troppo tempo senza segnali concreti di attenzione da parte del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.”

L’uomo lascia la moglie, sua collega, originaria di Manfredonia, e una bambina piccola.

Condoglianze dalla redazione di StatoQuotidiano.it