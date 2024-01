FOGGIA – Una cinquantina di trattori stanno marciando fino al Grandapulia nel primo giorno della mobilitazione a oltranza degli agricoltori.

Si sono dati appuntamento intorno alle 7 oggi: provengono da Borgo Incoronata. Posizioneranno i mezzi in un terreno vicino ai parcheggi del centro commerciale, come concordato in precedenzacon la Questura.

Le modalità della protesta sono state definite in un incontro nella sala convegni del Santuario dell’Incoronata, lo scorso 16 gennaio.

Si uniranno alla protesta pacifica anche gli agricoltori di Orta Nova e dei Cinque Reali Siti. I promotori sperano che il tam tam abbia sortito l’effetto sperato.

Altri trattori convergeranno al Green Park. Sono stati organizzati presidi in diversi comuni della provincia: a Castelluccio dei Sauri, Lucera, San Paolo di Civitate e Torremaggiore, per citarne alcuni.

A livello nazionale, sulla scia delle proteste in Germania, la mobilitazione è stata proclamata dai Comitati Riuniti Agricoli C.R.A capeggiati da Danilo Calvani, un tempo leader dei Forconi. Non ci saranno le sigle sindacali, perché accusano le organizzazioni tradizionali di tradimento.

Hanno promosso presidi spontanei a oltranza di “lotta per la libertà” in tutte le città. Anche altre categorie potrebbero salire sui trattori nel resto d’Italia, come i balneari.

Gli agricoltori traditi osteggiano soprattutto le politiche comunitarie. Più in generale, puntano il dito contro i politici.

