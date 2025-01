Matera - Manfredonia: tutte le info sui biglietti

Il Matera rende note le 𝙢𝙤𝙙𝙖𝙡𝙞𝙩𝙖̀ 𝙙𝙞 𝙖𝙘𝙦𝙪𝙞𝙨𝙩𝙤 dei tagliandi del Settore Ospiti (Curva Nord) dello stadio “XXI Settembre – F. Salerno”, per assistere al match Matera-Manfredonia, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie D / Girone H.

La prevendita dei biglietti sarà disponibile sul circuito “Go2” e sarà acquistabile online al seguente link:

https://go2.it/evento/matera-vs-manfredonia/8275

al prezzo di € 10,00 da aggiungere i diritti di prevendita.

Il servizio di prevendita dei biglietti inizierà mercoledì 22 gennaio 2025 alle ore 09:30 e si concluderà sabato 25 gennaio alle ore 19:00.

Si informa che il giorno della partita il botteghino del settore ospiti dello stadio di Matera resterà chiuso.

L’ingresso degli spettatori sarà consentito esclusivamente a coloro che possiedono il biglietto di ingresso e un documento di riconoscimento valido, entrambi da esibire all’entrata dello stadio.

Si precisa che chi non sarà in grado di presentare i documenti richiesti non potrà accedere allo stadio, anche se in possesso di un biglietto, il quale non sarà in alcun modo rimborsabile.

Nota stampa a cura di 𝘼𝙧𝙚𝙖 𝘾𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙈𝙖𝙣𝙛𝙧𝙚𝙙𝙤𝙣𝙞𝙖 𝘾𝙖𝙡𝙘𝙞𝙤 𝟭𝟵𝟯𝟮 𝟮𝟬𝟮𝟰-𝟮𝟬𝟮𝟱.