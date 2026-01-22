La prevenzione di prossimità come modello virtuoso per la tutela della salute dei cittadini. Si è svolta oggi, presso la sala riunioni della Direzione Generale di ASL Foggia, in via Michele Protano, la conferenza stampa dedicata alla Prevenzione oncologica, promossa dall’Azienda sanitaria con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione e incrementare l’adesione alle campagne di screening oncologici da parte della popolazione target.

Al centro dell’incontro, il tema della prevenzione intesa come capacità del sistema sanitario di raggiungere i cittadini nei luoghi di vita, superando barriere logistiche, culturali e sociali, e garantendo equità di accesso alle cure.

Alla conferenza stampa hanno preso parte Antonio Nigri, direttore generale di ASL Foggia, Mara Masullo, direttrice sanitaria, Giuseppe Stoppino, responsabile dell’U.O. di Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero di Cerignola, Giuseppina Moffa, direttrice del SISP, Carmela Totaro, responsabile UOSD di Senologia territoriale del P.O. di Manfredonia, Bonifacio D’Amico, dirigente biologo del P.O. di San Severo, ed Elvira Sparacia, coordinatrice degli Screening oncologici.

Risultati raggiunti e obiettivi per il 2026

I risultati conseguiti nell’ultimo triennio confermano il raggiungimento degli obiettivi ministeriali previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in ambito di screening oncologici.

Grazie all’impiego del Mammomobile e del Papmobile, ASL Foggia ha potenziato le attività di prevenzione del carcinoma della mammella, del tumore della cervice uterina e del colon-retto, ottenendo risultati significativi in termini di adesione e copertura della popolazione target.

In particolare:

Screening del tumore della cervice uterina : raggiunti e superati gli obiettivi ministeriali, con un’adesione del 50%;

Screening del carcinoma della mammella : raggiunta una copertura del 52%, superando di 12 punti percentuali il target ministeriale;

Screening del colon-retto: raggiunto il 22% della popolazione target.

I dati presentati confermano l’efficacia delle azioni messe in campo da ASL Foggia, capaci di incidere positivamente anche sulla riduzione della mobilità sanitaria, consentendo a un numero sempre maggiore di cittadini di prevenire e curarsi direttamente sul territorio.

Sanità inclusiva: attenzione al contesto penitenziario

In un’ottica di sanità inclusiva e di tutela della salute come diritto universale, particolare attenzione è stata dedicata alla definizione di un programma di screening oncologico rivolto a detenuti, detenute e personale della Casa Circondariale di Foggia.

Screening oncologici: quali sono e a chi sono rivolti

Nel corso dell’incontro è stata ribadita l’importanza degli screening oncologici, gratuiti per le fasce di età definite dalle linee guida del Ministero della Salute:

Screening della mammella : rivolto alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni, tramite mammografia;

Screening della cervice uterina : per le donne tra 25 e 64 anni (Pap test tra i 25 e i 29 anni e test HPV tra i 30 e i 64 anni);

Screening del colon-retto: rivolto a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni, mediante ricerca del sangue occulto nelle feci ed eventuali approfondimenti diagnostici.

Un momento di confronto e rilancio che conferma come investire nella prevenzione significhi salvare vite, migliorare la qualità della salute e rafforzare il sistema sanitario pubblico, rendendolo sempre più vicino ai bisogni reali delle persone