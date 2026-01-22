Edizione n° 5954

22 Gennaio 2026

22 Gennaio 2026

Home // Foggia // ASL Foggia, screening oncologici: "Obiettivi ministeriali centrati e superati" (FOTO – VIDEO)

ASL Foggia, screening oncologici: "Obiettivi ministeriali centrati e superati" (FOTO – VIDEO)

Il modello dei motorhome diventa riferimento nazionale

Il modello dei motorhome diventa riferimento nazionale

ASL Foggia, screening oncologici: “Obiettivi ministeriali centrati e superati” (FOTO - VIDEO)

ASL Foggia, screening oncologici: “Obiettivi ministeriali centrati e superati” (FOTO - VIDEO) MAIZZI

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
22 Gennaio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA. Svoltasi stamani la conferenza stampa dedicata agli screening oncologici dell’ASL Foggia, nella sala riunioni della Direzione Generale (via Michele Protano). L’appuntamento – dedicato ai risultati raggiunti e alle prospettive della prevenzione sul territorio – ha messo al centro i numeri, i target ministeriali e soprattutto il “modello ASL Foggia” della prossimità, fondato su unità mobili (motorhome) e iniziative nei luoghi di vita e di lavoro.

Dal confronto è emerso un dato chiaro: gli obiettivi indicati dal Ministero per i principali programmi di screening risultano raggiunti, e in più casi superati. Un risultato che – è stato sottolineato – poggia su un lavoro organizzativo e professionale considerato “strategico” nella prevenzione di alcune forme tumorali, in un quadro nazionale che, con gli indirizzi di programmazione più recenti, tende ad alzare progressivamente l’asticella delle performance richieste alle aziende sanitarie.

Particolarmente evidenziati i risultati dei programmi per mammella e utero, indicati come comparti nei quali l’azienda non solo ha centrato i target, ma ha anche registrato un surplus rispetto alle soglie di riferimento. Più complessa, ma comunque in miglioramento, la dinamica dello screening del colon-retto, tradizionalmente più “difficile” per adesione e copertura, dove è stato riferito il superamento – seppur contenuto – dei valori di riferimento.

Il passaggio più politico e organizzativo dell’incontro ha riguardato lo screening di prossimità: un modello che punta ad “abbattere le distanze” e a conciliare prevenzione e quotidianità, portando i servizi nei comuni, nelle aziende e nelle scuole. In questa cornice, l’ASL Foggia rivendica un primato regionale: la disponibilità di motorhome stanziali e l’avvio di un processo strutturato che viene descritto come scelta di equità e “giustizia sostanziale” nell’offerta sanitaria.

Secondo quanto riferito durante l’evento, l’esperienza sarebbe stata riconosciuta come “modello ASL Foggia” ed avrebbe avuto una ricaduta più ampia: l’acquisto di motorhome su scala nazionale, finanziato con risorse PNRR, a conferma – è stato rimarcato – della replicabilità dell’impianto organizzativo.

A guidare l’illustrazione dei dati, il riferimento è stato alla coordinatrice del Centro Screening, la dott.ssa Sparacia, chiamata a “dare i numeri” e a fotografare i risultati “screening per screening”. Il messaggio conclusivo, condiviso in più passaggi, è che l’innalzamento degli obiettivi nazionali richiederà un ulteriore investimento di energie e risorse professionali, ma la traiettoria avviata dimostra che la prevenzione può diventare più efficace se progettata “vicino” alle persone.

Sulla prevenzione come priorità strategica. “Lo screening rappresenta una valenza strategica determinante nell’ambito della prevenzione di alcune forme tumorali. Gli obiettivi diventano sempre più ambiziosi e corrispondono a un incremento delle energie che devono essere profuse.”

“Quest’anno abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che il Ministero ha preso, screening per screening.” “Per la mammella li abbiamo superato, l’utero è stato virtuosissimo: il Ministero ci ha dato già punteggio 5.” “Il colon fa fatica sempre, ma anche sul colon abbiamo superato i dati ministeriali.” “Siamo l’unica ASL della regione Puglia ad avere stanziali i motorhome e ad aver avviato lo screening di prossimità, un processo di equità, abbattendo le distanze, andando nelle aziende, nelle scuole, comune per comune.” “È stato definito il modello ASL Foggia… i motorhome sono stati acquistati con i fondi del PNRR per tutta Italia”, è stato detto tra l’altro, in sede di conferenza stampa.

