Attentato all’abitazione del consigliere comunale Anna Maria Damone: la solidarietà del Sindaco e dell’Amministrazione

Home // Politica // Attentato all’abitazione di Anna Maria Damone. Colangelo: “La nostra piena solidarietà”

BOMBA CARTA DAMONE Attentato all’abitazione di Anna Maria Damone. Colangelo: “La nostra piena solidarietà”

"Esprimiamo a lei ed alla sua famiglia la nostra più totale solidarietà e nel contempo la più ferma condanna per quanto accaduto"

SAN SEVERO (FG) – Una notte di paura per la consigliera comunale Anna Maria Damone, vittima di un attentato dinamitardo che ha colpito la sua abitazione. Nella notte tra il 21 e il 22 gennaio 2026, una bomba carta è esplosa davanti al fabbricato, causando danni materiali. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e l’avvio delle indagini.

Il Sindaco Lidya Colangelo, appresa la notizia, ha espresso la propria vicinanza e quella dell’intera Amministrazione comunale, rilasciando la seguente dichiarazione: “A nome mio personale, del Presidente del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale e dell’intera assise consiliare desidero testimoniare la nostra più affettuosa vicinanza al consigliere comunale Anna Maria Damone, vittima di un vile e grave attentato. Esprimiamo a lei ed alla sua famiglia la nostra più totale solidarietà e nel contempo la più ferma condanna per quanto accaduto. Confidiamo nel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine: siamo convinti che la verità si conoscerà presto e gli autori saranno individuati. È un episodio davvero triste, un attentato vile che ha colpito una persona perbene, una professionista seria, competente e stimata da tutti. Cara Anna Maria, hai tutti noi accanto a te”.

L’episodio ha suscitato profonda preoccupazione in città, e le forze dell’ordine hanno avviato indagini mirate per individuare i responsabili e chiarire le motivazioni dell’attentato.

