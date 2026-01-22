Borgo Incoronata, quattro tentativi di furto in 24 ore: cresce l’allarme sicurezza: "Basta, siamo stanchi"

Borgo Incoronata torna a fare i conti con l’emergenza sicurezza. Nel giro di appena 24 ore, infatti, nel quartiere si sono verificati quattro tentativi di furto di autovetture. In uno dei casi il colpo è andato a segno: un’auto è stata rubata mentre era regolarmente parcheggiata all’interno di un’area condominiale recintata.

Un episodio che ha riacceso la preoccupazione tra i residenti della borgata, già da tempo alle prese con una situazione ritenuta critica sul fronte della sicurezza. I cittadini parlano di un territorio vulnerabile, più volte segnalato alle istituzioni, dove il timore per la propria incolumità e per la tutela dei beni personali è ormai costante.

Alla luce dei recenti fatti, il Comitato di quartiere e i residenti chiedono interventi immediati e concreti. In particolare, viene sollecitato un rafforzamento dei controlli e della presenza delle forze dell’ordine sul territorio, ritenuto insufficiente rispetto alla frequenza degli episodi criminali.

Tra le richieste principali figura anche il completamento e la piena attivazione dell’impianto di videosorveglianza all’ingresso della borgata. Un’opera considerata fondamentale come strumento di prevenzione e deterrenza, oltre che come supporto alle attività investigative. Lasciare l’impianto incompiuto, sottolineano i residenti, significa continuare a esporre il quartiere a rischi evitabili.

La comunità di Borgo Incoronata chiede risposte rapide e azioni efficaci, affinché il diritto alla sicurezza e alla tranquillità possa essere garantito a tutti.