22 Gennaio 2026

22 Gennaio 2026 - ore  09:56

Carnevale di Manfredonia 2026, svelate le date e orari delle Sfilate

Gran Parata, Golden Night e Notte Colorata: ecco il calendario completo della 72ª edizione del Carnevale

MANFREDONIA (FG) – Entra nel vivo il programma del Carnevale di Manfredonia, uno degli appuntamenti più attesi della tradizione cittadina, che anche quest’anno animerà la città con spettacoli, colori e momenti di grande partecipazione popolare.

Sono state ufficializzate le date e gli orari degli eventi principali della manifestazione:

  • domenica 15 febbraio, alle ore 10:30, è in programma la Gran Parata, momento clou del Carnevale, con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati lungo le vie cittadine;
  • martedì 17 febbraio, alle ore 19:00, spazio alla suggestiva Golden Night, con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Una serata all’insegna della musica, delle luci e dell’intrattenimento;
  • sabato 21 febbraio, alle ore 19:00, chiusura in grande stile con la Notte Colorata, con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Evento conclusivo che celebrerà il Carnevale tra spettacoli e atmosfere festose.

Il Carnevale di Manfredonia si conferma così una manifestazione capace di coniugare tradizione e innovazione, richiamando ogni anno migliaia di cittadini e visitatori, pronti a vivere giorni di festa, creatività e condivisione nel cuore della città.

