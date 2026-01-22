DATE E ORARI UFFICIALI

Carnevale di Manfredonia 2026, svelate le date e orari delle Sfilate

MANFREDONIA (FG) – Entra nel vivo il programma del Carnevale di Manfredonia, uno degli appuntamenti più attesi della tradizione cittadina, che anche quest’anno animerà la città con spettacoli, colori e momenti di grande partecipazione popolare.

Sono state ufficializzate le date e gli orari degli eventi principali della manifestazione:

domenica 15 febbraio , alle ore 10:30 , è in programma la Gran Parata , momento clou del Carnevale, con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati lungo le vie cittadine;

, alle , è in programma la , momento clou del Carnevale, con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati lungo le vie cittadine; martedì 17 febbraio , alle ore 19:00 , spazio alla suggestiva Golden Night , con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Una serata all’insegna della musica, delle luci e dell’intrattenimento;

, alle , spazio alla suggestiva , con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Una serata all’insegna della musica, delle luci e dell’intrattenimento; sabato 21 febbraio, alle ore 19:00, chiusura in grande stile con la Notte Colorata, con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Evento conclusivo che celebrerà il Carnevale tra spettacoli e atmosfere festose.

Il Carnevale di Manfredonia si conferma così una manifestazione capace di coniugare tradizione e innovazione, richiamando ogni anno migliaia di cittadini e visitatori, pronti a vivere giorni di festa, creatività e condivisione nel cuore della città.