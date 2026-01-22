Edizione n° 5953

Home // Cronaca // Dirigente licenziato per 1000 messaggi molesti a una collaboratrice

DIRIGNETE LICENZIATO Dirigente licenziato per 1000 messaggi molesti a una collaboratrice

Un dirigente dell’aeroporto Canova di Treviso è stato licenziato per aver inviato mille messaggi in una sola notte a una collaboratrice

Dirigente licenziato per 1000 messaggi molesti a una collaboratrice

Molestie sessuali - Fonte: gazzettadelsud

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Gennaio 2026
Cronaca // Primo piano //

Un dirigente dell’aeroporto Canova di Treviso è stato licenziato per aver inviato mille messaggi in una sola notte a una collaboratrice, comportamento ritenuto dal Tribunale di Treviso molestia sul luogo di lavoro. I messaggi sono stati mandati nella notte tra il 5 e il 6 marzo 2024 a una dipendente assunta a tempo determinato, che si è rivolta al direttore delle risorse umane dello scalo, facendo scattare l’indagine interna conclusasi con il licenziamento.

Dall’inchiesta è emerso che il dirigente aveva iniziato gli approcci molesti già un anno prima, con inviti fuori orario, commenti sul vestiario della collaboratrice, abbracci imbarazzanti e messaggi a sfondo sessuale. Nonostante il dirigente abbia contestato il provvedimento con i legali, il giudice del lavoro ha confermato che la tutela contro le discriminazioni sessuali si basa sul contenuto oggettivo della condotta e sulla percezione della vittima, senza necessità di dimostrare l’intento di molestare.

La sentenza sottolinea inoltre che la legittimità del licenziamento per molestie sessuali richiede un comportamento indesiderato di natura sessuale che abbia leso oggettivamente la dignità della collega. Con la conferma del licenziamento in sede civile, ora il caso si sposta sul fronte penale.

Lo riporta open.online.

