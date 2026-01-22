Foggia. La Prefettura avvia la ricerca di locali per una nuova mensa di servizio della Polizia di Stato

La Prefettura di Foggia ha avviato un’indagine di mercato per individuare, nel territorio del Comune di Foggia, locali da destinare a eventuale nuova sede della mensa di servizio della Polizia di Stato. L’iniziativa è contenuta in un “avviso esplorativo” predisposto dal Servizio amministrazione, servizi generali e attività contrattuale (prot. interno 0002404 del 14 gennaio 2026) e nasce dall’esigenza di verificare la disponibilità, sul mercato, di immobili idonei alle necessità operative del personale.

Nell’avviso vengono indicati i requisiti che dovranno possedere gli spazi eventualmente proposti. In primo luogo, la Prefettura richiede la piena conformità alla normativa urbanistica ed edilizia e la compatibilità della destinazione d’uso con gli strumenti urbanistici vigenti. Tra le condizioni rientrano anche l’abbattimento delle barriere architettoniche e il rispetto delle prescrizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono inoltre richiamati gli adempimenti connessi alla prevenzione incendi e alla certificazione energetica.

Sul piano logistico e funzionale, l’Amministrazione indica come preferibile un’unità immobiliare collocata al piano terra, con un’area esterna da destinare a parcheggio per i mezzi e le auto dell’Amministrazione. La superficie complessiva richiesta è di 600 metri quadrati netti, articolata in tre macro-aree (sala, cucine e atrio) e relativi ambienti di supporto. Nel dettaglio, la distribuzione degli spazi prevede: sala ristorante con linea di distribuzione (270 mq netti); locali cucina (125 mq); celle frigo (20 mq); deposito derrate alimentari (25 mq); spogliatoi e wc divisi per sesso (40 mq); ripostiglio (10 mq); ufficio (20 mq); atrio con ripostiglio/deposito e servizi igienici (60 mq); connettivo (30 mq), fino al totale complessivo di 600 mq.

In vista dell’eventuale stipula di un contratto di locazione, la Prefettura specifica che l’iter sarebbe subordinato al rilascio del nulla-osta alla stipulazione e alla verifica della congruità della spesa da parte dell’Agenzia del Demanio, oltre alle necessarie autorizzazioni ministeriali. Di conseguenza, la proprietà dovrà produrre una documentazione tecnica precisa: dichiarazione asseverata di un professionista abilitato (con attestazioni su conformità impiantistica, superamento barriere architettoniche, legittimità urbanistico-edilizia e requisiti di sicurezza); certificazione di prevenzione incendi (o attestazione alternativa nei casi previsti); attestato di prestazione energetica; segnalazione certificata di agibilità.

I proprietari interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse entro il termine perentorio del 28 febbraio 2026, inviando la proposta alla Questura di Foggia tramite PEC. Nell’offerta dovranno essere indicati il canone richiesto e la durata della locazione, non inferiore a sei anni, oltre agli elaborati grafici e progettuali utili a descrivere consistenza e caratteristiche dell’immobile. Le proposte raccolte dalla Questura saranno poi trasmesse alla Prefettura con una relazione tecnica: la valutazione terrà conto sia di criteri economici, sia delle esigenze logistiche, operative, funzionali e di sicurezza.

A cura di Giovanna Tambo.