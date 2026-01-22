Edizione n° 5954

Home // Foggia // Foggia, sei nuovi bidelli assunti a tempo indeterminato: entreranno in servizio il 1° febbraio

ASSUNZIONI FOGGIA Foggia, sei nuovi bidelli assunti a tempo indeterminato: entreranno in servizio il 1° febbraio

"Il lavoro stabile non solo garantisce maggiore sicurezza ai singoli operatori, ma produce ricadute positive per l’Ente"

Daniela Patano - Assessora al personale del Comune di Foggia - Fonte: Foggiacittàaperta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Gennaio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Entreranno in servizio il 1° febbraio 2026 sei nuovi Operatori servizi con mansione di bidello, assunti a tempo indeterminato nell’ambito delle procedure gestite dall’amministrazione comunale per garantire stabilità e continuità lavorativa.

Le selezioni, gestite dall’Arpal Puglia, hanno previsto due procedure distinte e si sono concluse con le prove di idoneità svoltesi lo scorso 16 gennaio a Palazzo di Città, che hanno portato alla definizione della graduatoria definitiva dei candidati.

“La scelta di stabilizzare queste figure professionali conferma l’impegno dell’Amministrazione a mettere fine al precariato, che rende difficile la programmazione e incerta la vita dei lavoratori – hanno dichiarato la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessora al Personale Daniela Patano. – Il lavoro stabile non solo garantisce maggiore sicurezza ai singoli operatori, ma produce ricadute positive per l’Ente, per l’utenza e per le famiglie coinvolte. Formuliamo i migliori auguri di buon lavoro alle neo-assunte e ai neo-assunti, all’insegna della consapevolezza e della responsabilità. Ringraziamo il dirigente e i componenti del Servizio Personale per l’obiettivo condiviso e raggiunto”.

Con l’ingresso dei nuovi operatori, Palazzo di Città rafforza così il personale dedicato ai servizi di supporto, migliorando l’efficienza degli uffici e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

