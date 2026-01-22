Interreg Grecia-Italia: dodici milioni di euro per PMI, clima e sanità

Sono aperte le candidature per tre nuove call del Programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027, con una dotazione complessiva di quasi dodici milioni di euro destinati a rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra Italia e Grecia. Le opportunità sono rivolte anche agli enti pubblici e alle organizzazioni pugliesi, con scadenza fissata al 2 marzo 2026.

La sesta call si articola in due parti distinte. La parte A, dedicata all’obiettivo specifico 1.3 “Crescita e competitività delle PMI”, mette a disposizione 2,5 milioni di euro per sostenere progetti comuni finalizzati al rafforzamento delle piccole e medie imprese dell’area transfrontaliera, promuovendo innovazione, competitività e sviluppo economico sostenibile. La parte B, invece, con una dotazione di 6,5 milioni di euro, si concentra su due priorità strategiche: l’obiettivo specifico 2.4 dedicato al cambiamento climatico, con 2,5 milioni di euro, e l’obiettivo 4.5 relativo all’assistenza sanitaria, con 4 milioni di euro. Quest’ultima linea di finanziamento intende sostenere progetti comuni che affrontano le emergenze climatiche e migliorano i servizi sanitari transfrontalieri, rafforzando la resilienza dei territori e il benessere delle comunità.

La settima call, destinata ai progetti di governance, dispone di un budget di 2.957.736,32 euro dedicato al potenziamento delle capacità istituzionali. Questa call sostiene progetti che rafforzano le capacità delle istituzioni pubbliche attraverso l’obiettivo specifico Interreg 6.1, e delle istituzioni pubbliche e degli stakeholder attraverso l’obiettivo 6.4, quest’ultimo con focus particolare sull’implementazione di strategie macro-regionali e per i bacini marittimi, migliorando la cooperazione istituzionale transfrontaliera.

I progetti selezionati beneficeranno di un contributo europeo pari al 75% dei costi ammissibili, mentre il restante 25% dovrà essere garantito come co-finanziamento dai partner di progetto. Tutti i progetti devono prevedere una partnership transfrontaliera tra enti greci e italiani, con obiettivi chiari e misurabili che contribuiscano allo sviluppo armonioso dell’area Grecia-Italia.

Il Programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027 è un programma di cooperazione territoriale europea con copertura geografica che include sei regioni in due Paesi, Grecia e Italia, tra cui la Puglia.

Soddisfatta l’assessora regionale alla cooperazione Graziamaria Starace che dichiara: “Con l’apertura delle nuove call del Programma Interreg Grecia–Italia, la Puglia si colloca ancora una volta nel punto esatto in cui le politiche comunitarie incontrano i territori, trasformando le relazioni transfrontaliere in opportunità concrete di sviluppo. Quasi dodici milioni di euro mirati a sostenere azioni su imprese, clima, sanità e capacità istituzionali rappresentano un investimento strategico su ciò che tiene insieme crescita economica, tutela delle persone e qualità della vita. La Puglia assume in questo programma un ruolo di responsabilità e di centralità, per la sua vocazione storica al dialogo mediterraneo. Agli enti e alle organizzazioni pugliesi rivolgo un invito chiaro: partecipare significa abitare l’Europa e costruisce risposte condivise alle sfide del nostro tempo“.

Per informazioni dettagliate, documentazione tecnica e supporto nella preparazione delle proposte, i potenziali candidati possono consultare il sito ufficiale www.greece-italy.eu o inviare richieste all’indirizzo info@greece-italy.eu.