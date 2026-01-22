Edizione n° 5954

22 Gennaio 2026 - ore  09:23

22 Gennaio 2026 - ore  09:56

Home // Cronaca // Manfredonia, gatto trovato morto in via San Salvatore: residenti chiedono controlli: "Ancora una morte oscura"

"ANCORA UN GATTO MORTO" Manfredonia, gatto trovato morto in via San Salvatore: residenti chiedono controlli: “Ancora una morte oscura”

Secondo quanto riferito da alcuni abitanti del quartiere, non si tratterebbe di un episodio isolato

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
22 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, 22 gennaio 2026. Un gatto è stato trovato morto nelle scorse ore alle spalle di via San Salvatore, in prossimità del plesso per l’igiene mentale, a Manfredonia. Il corpo dell’animale giaceva sul marciapiede, avvolto in un sacchetto di plastica, una scena che ha profondamente colpito i residenti della zona e riacceso forti preoccupazioni.

Secondo quanto riferito da alcuni abitanti del quartiere, non si tratterebbe di un episodio isolato. Negli ultimi tempi, infatti, sarebbero stati segnalati altri casi di cuccioli di gatto trovati morti nella stessa area o nelle immediate vicinanze. Una situazione che alimenta il timore di atti di violenza contro animali o comunque di comportamenti irresponsabili e pericolosi.

L’episodio ha generato un clima di allarme tra i residenti di via San Salvatore, che chiedono con forza maggiori controlli, un intervento delle autorità competenti e l’installazione o il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, ritenuti fondamentali per individuare eventuali responsabili e prevenire nuovi episodi.

«Non è possibile continuare a trovare animali morti senza sapere cosa stia succedendo – spiegano alcuni cittadini – servono controlli seri e tutele non solo per gli animali, ma anche per la sicurezza e la vivibilità del quartiere».

Il maltrattamento e l’uccisione di animali rappresentano reati puniti dalla legge, e i residenti auspicano che le segnalazioni non restino inascoltate. La richiesta è chiara: fare luce su quanto sta accadendo, tutelare gli animali e restituire serenità a una zona già segnata da degrado e incuria.

  1. La gente non sta bene e propongo a queste persone di farsi vedere dal dott. Di Malta che presta servizio proprio nel centro di salute mentale a due passi dalla zona. BASTARDI!

