Edizione n° 5954

BALLON D'ESSAI

RENZI CAUSA // Renzi perde la causa contro Il Fatto Quotidiano: appello ribalta la sentenza
22 Gennaio 2026 - ore  09:23

CALEMBOUR

PAOLO MENDICO // Morte Paolo Mendico: il diario svela il dolore nascosto per il bullismo
22 Gennaio 2026 - ore  09:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, lavori pubblici e DUP all’ordine del giorno del Consiglio comunale

CONSIGLIO COMUNALE MANFREDONIA Manfredonia, lavori pubblici e DUP all’ordine del giorno del Consiglio comunale

All’ordine del giorno anche il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2026-2028

Manfredonia ratifica la variazione urgente di bilancio 2025-2027: ok del Consiglio alla delibera di Giunta

Consiglio Comunale Manfredonia - Fonte Immagine: Facebook, Comune di Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

È stato convocato per lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 15:30, il Consiglio comunale di Manfredonia. La seduta si svolgerà presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico.

Nel corso della riunione, l’assemblea sarà chiamata a discutere e deliberare su diversi punti all’ordine del giorno, tra cui atti programmatici e amministrativi di rilievo per l’ente.

In apertura è prevista l’approvazione dei verbali della seduta del Consiglio comunale del 29 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 65 del regolamento consiliare.

Seguirà l’esame e l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028, con il relativo elenco annuale 2026, e del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per il periodo 2026-2028.

All’ordine del giorno anche il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2026-2028, oltre alla discussione e conseguente deliberazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, come previsto dall’articolo 170, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.

Infine, il Consiglio sarà chiamato a pronunciarsi sul riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a), del d.lgs. 267/2000, in riferimento alla sentenza n. 1529/2025 del Tribunale di Foggia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO