Mario Frasca, 47 anni che non compirà mai: il dovere della memoria e una piazza ancora incompiuta

Il 22 gennaio Mario Frasca avrebbe compiuto 47 anni. Un compleanno che non potrà essere festeggiato, ma che continua a vivere nel ricordo di una comunità, di un’associazione e di un Paese che non deve dimenticare.

Il Caporal Maggiore Capo Mario Frasca, Vittima del dovere, perse la vita il 23 settembre 2011 ad Herat, in Afghanistan, durante una missione internazionale di pace. Un atto ostile provocò il ribaltamento del mezzo VTLM “Lince” sul quale viaggiava, strappandolo prematuramente all’affetto dei suoi cari.

Sono trascorsi quattordici anni da quel giorno, quattordici anni di impegno costante portato avanti dall’Associazione Mario Frasca, nata per custodire e tramandare la memoria di Mario e di tutti i militari e civili caduti nell’adempimento del proprio dovere dal 1950 a oggi. Un cammino fatto di iniziative, progetti, testimonianze nelle scuole e momenti di condivisione civile che hanno trasformato il dolore in responsabilità collettiva.

Tra gli obiettivi ancora da raggiungere c’è la sistemazione definitiva di Piazza Mario Frasca ad Orta Nova, che a distanza di 14 anni dalla scomparsa del militare resta priva di un’opera monumentale che ne onori degnamente il sacrificio.

L’auspicio è che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Di Vito possa colmare questa mancanza entro il 23 settembre 2026, restituendo dignità a un luogo simbolico e dando il giusto valore a un concittadino caduto per i valori di pace e democrazia nella lotta internazionale al terrorismo.

Parallelamente continua l’impegno per il riconoscimento unico di “Vittima del terrorismo internazionale”, con la concessione della Medaglia d’Oro al Valor Militare (M.O.V.M.) e della Medaglia d’Oro al Valor Civile (M.O.V.C.), onorificenze che rappresentano non solo un atto formale, ma un doveroso riconoscimento morale. Un’iniziativa avviata ufficialmente il 25 febbraio 2016 in Piazza Montecitorio, a Roma, e che ancora oggi attende risposte concrete.

In questi quattordici anni sono state numerose le iniziative promosse dall’Associazione, tutte documentate sul canale YouTube dedicato e sul sito ufficiale. Tra queste spicca il Premio Mario Frasca, giunto all’ottava edizione, nato presso l’Istituto Tecnico Economico “Blaise Pascal” di Foggia, esempio concreto di come la memoria possa dialogare con le nuove generazioni, educando ai valori del sacrificio, della legalità e del servizio allo Stato.

Come ogni anno, nel mese di gennaio prende il via anche il tesseramento dell’Associazione per il 2026: un invito aperto a tutti coloro che vogliono contribuire, anche con un piccolo gesto, a mantenere viva la memoria dei Caduti.

Ricordare chi ha sacrificato la propria vita per la Patria non è solo un atto di commemorazione, ma un dovere civile.

Per questo oggi vengono pronunciati, uno per uno, i nomi di militari e civili che hanno difeso il tricolore fino all’estremo sacrificio: un lungo elenco che non è solo memoria, ma storia viva del Paese, fatta di uomini e donne che hanno scelto il servizio come valore assoluto.

Perché una nazione che dimentica i suoi Caduti dimentica se stessa.

E il ricordo di Mario Frasca, come quello di tutti loro, continua a chiedere rispetto, giustizia e responsabilità.