Edizione n° 5954

BALLON D'ESSAI

RENZI CAUSA // Renzi perde la causa contro Il Fatto Quotidiano: appello ribalta la sentenza
22 Gennaio 2026 - ore  09:23

CALEMBOUR

PAOLO MENDICO // Morte Paolo Mendico: il diario svela il dolore nascosto per il bullismo
22 Gennaio 2026 - ore  09:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Monte Sant’Angelo, trovato senza vita un uomo in un’abitazione del centro

TRAGEDIA MONTE Monte Sant’Angelo, trovato senza vita un uomo in un’abitazione del centro

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno consentito l’accesso all’abitazione, seguiti dai Carabinieri e dal medico legale

CARABINIERI, GAZZETTA - ST

CARABINIERI, GAZZETTA - ST - immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Redazione – 22 gennaio 2026. Macabra scoperta questa mattina a Monte Sant’Angelo, dove il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto al primo piano di un’abitazione situata in via Giuseppe Vizzani.

Lo riporta retegargano.it.

Da alcuni giorni i residenti della zona avevano segnalato la presenza di un forte cattivo odore proveniente dall’appartamento. Nelle ultime ore, tuttavia, la situazione si è aggravata, rendendo l’aria irrespirabile e facendo scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno consentito l’accesso all’abitazione, seguiti dai Carabinieri e dal medico legale. Una volta all’interno, è stato rinvenuto il corpo dell’uomo, le cui condizioni lascerebbero ipotizzare un decesso avvenuto da diversi giorni.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte e stabilire con esattezza da quanto tempo l’uomo si trovasse all’interno dell’appartamento. Le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sull’identità della vittima e sulle circostanze del decesso, in attesa degli esiti degli esami medico-legali e delle indagini investigative.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO