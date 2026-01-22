Redazione – 22 gennaio 2026. Macabra scoperta questa mattina a Monte Sant’Angelo, dove il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto al primo piano di un’abitazione situata in via Giuseppe Vizzani.

Lo riporta retegargano.it.

Da alcuni giorni i residenti della zona avevano segnalato la presenza di un forte cattivo odore proveniente dall’appartamento. Nelle ultime ore, tuttavia, la situazione si è aggravata, rendendo l’aria irrespirabile e facendo scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno consentito l’accesso all’abitazione, seguiti dai Carabinieri e dal medico legale. Una volta all’interno, è stato rinvenuto il corpo dell’uomo, le cui condizioni lascerebbero ipotizzare un decesso avvenuto da diversi giorni.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte e stabilire con esattezza da quanto tempo l’uomo si trovasse all’interno dell’appartamento. Le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sull’identità della vittima e sulle circostanze del decesso, in attesa degli esiti degli esami medico-legali e delle indagini investigative.