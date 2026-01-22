Il Ministero dell’Interno introduce nuove regole per la sicurezza negli stadi, con l’obiettivo di garantire controlli più efficaci e strutture più sicure in vista degli Europei del 2032. Tra le misure principali: telecamere ad ogni tornello per riprendere il volto degli spettatori, control room a circuito chiuso per monitorare le tribune e le aree di servizio, e curve con massimo 10.000 posti, ciascuna dotata di un posto di pronto soccorso e di sistemi per evitare contatti tra tifosi di squadre diverse.

Selezione degli impianti

Cinque stadi dovranno essere individuati entro ottobre 2026 tra i 10 candidati per ospitare le partite, rispettando i criteri di sicurezza e accessibilità stabiliti dal decreto del Viminale.

Control room e visibilità

Le control room, obbligatorie per stadi con capienza superiore a 10.000 spettatori, dovranno garantire la riconoscibilità dei volti anche nelle gare notturne e la copertura completa delle vie di accesso e deflusso.

Organizzazione e vigilanza

Verrà istituito un gruppo operativo sicurezza, coordinato da un funzionario di polizia designato dal questore. Il gruppo comprenderà rappresentanti dei Vigili del Fuoco, della polizia locale, del servizio sanitario, dei responsabili della sicurezza e pronto intervento dello stadio e, eventualmente, della squadra ospite. Il piano di sicurezza dovrà rispettare le prescrizioni della Commissione provinciale di vigilanza, assicurando standard uniformi e controlli costanti per tutte le competizioni.

Lo riporta leggo.it.