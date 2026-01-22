Edizione n° 5953

BALLON D'ESSAI

RENZI CAUSA // Renzi perde la causa contro Il Fatto Quotidiano: appello ribalta la sentenza
22 Gennaio 2026 - ore  09:23

CALEMBOUR

PAOLO MENDICO // Morte Paolo Mendico: il diario svela il dolore nascosto per il bullismo
22 Gennaio 2026 - ore  09:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Focus // Nuovo decreto sicurezza stadi: telecamere ai tornelli e curve “blindate”

DECRETO STADI Nuovo decreto sicurezza stadi: telecamere ai tornelli e curve “blindate”

L’obiettivo del decreto è di garantire controlli più efficaci e strutture più sicure in vista degli Europei del 2032

Nuovo decreto sicurezza stadi: telecamere ai tornelli e curve "blindate"

Stadio San Siro - Fonte Immagine: commons.wikimedia.org - Prelvini

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Gennaio 2026
Focus // Sport //

Il Ministero dell’Interno introduce nuove regole per la sicurezza negli stadi, con l’obiettivo di garantire controlli più efficaci e strutture più sicure in vista degli Europei del 2032. Tra le misure principali: telecamere ad ogni tornello per riprendere il volto degli spettatori, control room a circuito chiuso per monitorare le tribune e le aree di servizio, e curve con massimo 10.000 posti, ciascuna dotata di un posto di pronto soccorso e di sistemi per evitare contatti tra tifosi di squadre diverse.

Selezione degli impianti
Cinque stadi dovranno essere individuati entro ottobre 2026 tra i 10 candidati per ospitare le partite, rispettando i criteri di sicurezza e accessibilità stabiliti dal decreto del Viminale.

Control room e visibilità
Le control room, obbligatorie per stadi con capienza superiore a 10.000 spettatori, dovranno garantire la riconoscibilità dei volti anche nelle gare notturne e la copertura completa delle vie di accesso e deflusso.

Organizzazione e vigilanza
Verrà istituito un gruppo operativo sicurezza, coordinato da un funzionario di polizia designato dal questore. Il gruppo comprenderà rappresentanti dei Vigili del Fuoco, della polizia locale, del servizio sanitario, dei responsabili della sicurezza e pronto intervento dello stadio e, eventualmente, della squadra ospite. Il piano di sicurezza dovrà rispettare le prescrizioni della Commissione provinciale di vigilanza, assicurando standard uniformi e controlli costanti per tutte le competizioni.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO