22 Gennaio 2026 - ore  09:23

22 Gennaio 2026 - ore  09:56

Pamela Prati: «Un figlio? Mai dire mai, magari un giorno ne avrò uno adottivo"

PAMELA PRATI Pamela Prati: «Un figlio? Mai dire mai, magari un giorno ne avrò uno adottivo”

Pamela Prati, 67 anni, torna sotto i riflettori con lo show Red Carpet - Vip al tappeto 2, disponibile su Prime Video dal 23 gennaio 2026

Pamela Prati: «Un figlio? Mai dire mai, magari un giorno ne avrò uno adottivo"

Pamela Prati - Fonte Immagine: dilei.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Gennaio 2026
Pamela Prati, 67 anni, torna sotto i riflettori con lo show Red Carpet – Vip al tappeto 2, disponibile su Prime Video dal 23 gennaio 2026. «Mi sono buttata in questa avventura – racconta a Diva e Donna – perché mi piaceva la squadra, dalla conduttrice Alessia Marcuzzi ai miei adorabili bodyguard. Una sorta di giochi senza frontiere in tacchi a spillo, un’esperienza tra le più emozionanti della mia vita».

La showgirl ripercorre anche il capitolo doloroso di Mark Caltagirone, sottolineando come alcune amicizie si siano rivelate false: «Ho poche amiche storiche, ma ottime. Carmen Russo, Milena Miconi e Matilde Brandi mi sono sempre state vicino, anche durante le ultime feste».

Il Bagaglino resta un pezzo importante della sua vita: «Sono oltre 30 anni della mia carriera. Devo molto a Pier Francesco Pingitore, che ha creato una vera famiglia televisiva. Mi manca girare davanti al Salone Margherita, dove ho registrato il video della mia nuova canzone “Roma ti amo”, che uscirà a breve». Tra i progetti futuri c’è anche il teatro e il desiderio di un programma televisivo tutto al femminile e inedito.

Sull’amore e la maternità, Pamela rimane fiduciosa: «Mai dire mai, magari un giorno avrò un figlio adottivo. Non ho rimpianti, ma a volte sento la nostalgia di passeggiare per Roma con un figlio accanto. Mi accontento di seguire con orgoglio i miei nipoti, cresciuti con lo stesso istinto materno di mia madre, mancata nel 2001».

Riguardo ai sentimenti: «Adesso sto vivendo la storia d’amore più importante. Sono sempre super corteggiata, mi piacciono i gesti di una volta e frequento solo uomini galanti». Sull’ultimo incontro galante confessa: «Poche sere fa».

Lo riporta leggo.it.

