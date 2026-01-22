Polizia Locale Cerignola: bilancio 2025 nel segno della legalità, sicurezza e tutela dei cittadini

CERIGNOLA (FG) – In occasione delle celebrazioni di San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale, il neo Comandante Antonio Di Nardo ha tracciato un bilancio dell’attività svolta nel 2025, sottolineando l’impegno costante del Corpo nei settori della legalità, della polizia giudiziaria e della sicurezza urbana.

Polizia giudiziaria e tutela dei cittadini

Sul fronte della polizia giudiziaria, il Comando ha trasmesso alla Procura della Repubblica di Foggia 74 Comunicazioni di Notizie di Reato (CNR). Tra i procedimenti più rilevanti figurano quattro sinistri stradali mortali, due eventi con prognosi riservata e un intervento nell’ambito della normativa del “Codice Rosso”.

L’attività investigativa ha inoltre portato alla redazione di numerose informative, tra cui oltre 20 per abuso edilizio e due per sottrazione o soppressione di corrispondenza. Complessivamente, nel corso dell’anno, il Corpo ha eseguito un arresto e due provvedimenti di custodia cautelare, con applicazione di arresti domiciliari mediante braccialetto elettronico.

L’attività del PIM (Polizia di Indagine Minorile) ha riguardato sei deleghe della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Foggia e l’avvio di otto indagini su segnalazioni dirette. Nel 2025 sono state evase oltre 40 deleghe di indagine, notificati 2.700 atti giudiziari ed effettuati circa 2.000 accertamenti connessi ai cambi di residenza.

Sicurezza stradale: prevenzione e controlli

L’azione sul versante della sicurezza stradale si conferma tra le priorità del Corpo. Nel 2025 sono stati elevati oltre 17.000 verbali per violazioni al Codice della Strada, tra cui uso del cellulare alla guida, mancata revisione dei veicoli e assenza di copertura assicurativa. Gli incidenti rilevati sono stati 277, di cui quattro mortali, con 211 feriti.

Sono stati decurtati oltre 2.000 punti patente, a conferma della costante azione di contrasto ai comportamenti di guida più pericolosi. L’infrazione più frequente resta l’omessa precedenza, in particolare il mancato rispetto del segnale di STOP.

Vigilanza amministrativa, decoro urbano e servizi ai cittadini

Rilevante anche l’attività di vigilanza amministrativa e commerciale, con sequestri di merce irregolare, e il contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti, nell’ambito di un’azione continuativa a tutela del decoro urbano e dell’ambiente.

Nel corso del 2025, il Corpo ha inoltre rilasciato oltre 400 pass per la Zona a traffico limitato (Ztl) e 550 pass per persone con disabilità, garantendo così servizi essenziali ai cittadini e una gestione efficiente della mobilità urbana.

Il bilancio 2025 della Polizia Locale di Cerignola conferma l’impegno del Corpo nel garantire sicurezza, legalità e qualità della vita, con un approccio costante di prevenzione e controllo a tutela dei cittadini e del territorio.