“Punti Cardinali for Work” premia con un cospicuo finanziamento un progetto del Comune di Foggia

La sindaca Maria Aida Episcopo ha firmato ieri pomeriggio, nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, gli Atti Unilaterali d’Obbligo (AUO) preliminari all’avvio del progetto “Foggia for Work”, ammesso a un finanziamento di 88.480 euro.

Un risultato importante per l’assessorato alle Politiche del Lavoro del Comune di Foggia, che ha partecipato all’avviso pubblico “Punti Cardinali for Work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, promosso dall’assessorato regionale al Lavoro della Regione Puglia, in collaborazione con il Dipartimento Istruzione, Formazione e Lavoro, nell’ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021–2027, Azione 5.1 “Interventi per l’occupazione”.

Come altri Comuni pugliesi, Foggia rientra tra i beneficiari dell’avviso: sono 21 gli enti finanziati nella sola provincia di Foggia, per un totale di quasi due milioni di euro.

«Il percorso per trasformare il lavoro da emergenza a opportunità è lungo e complesso, ma la direzione intrapresa dalla Regione Puglia, e da noi pienamente condivisa, è quella giusta» ha dichiarato l’assessore alle Politiche del Lavoro Lorenzo Frattarolo.

«Le risorse ottenute – ha aggiunto – saranno destinate al rafforzamento della rete di collegamento tra domanda e offerta di lavoro, alla formazione mirata, in particolare sulle nuove competenze, alla promozione del lavoro femminile e dell’innovazione, nonché all’organizzazione di giornate e laboratori di orientamento, campagne di comunicazione ed eventi».

Le attività saranno realizzate in collaborazione con i principali attori istituzionali e del territorio, con l’obiettivo di ampliare le conoscenze e le opportunità, favorendo l’incontro tra pubblico e privato e rafforzando la collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità.

All’incontro erano presenti anche l’assessora regionale all’Urbanistica e alla Casa Marina Leuzzi, che ha portato i saluti dell’assessora regionale al Lavoro Silvia Miglietta, il direttore del Dipartimento Istruzione, Formazione e Lavoro Silvia Pellegrini e i sindaci del territorio.