22 Gennaio 2026 - ore  09:23

22 Gennaio 2026 - ore  09:56

Riforma della sanità, Gaetano Brigida: "Per Manfredonia servono scelte chiare e sostenibili"

GAETANO BRIGIDA Riforma della sanità, Gaetano Brigida: “Per Manfredonia servono scelte chiare e sostenibili”

L’obiettivo è costruire un Gargano unito e integrato, basato sulla complementarità tra poli di eccellenza e presidi di prossimità

Gaetano Brigida - Candidato Consigliere Comunale “Generazione Viva”

Gaetano Brigida

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

L’ex sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, propone riflessioni puntuali sulla riforma del Servizio Sanitario Nazionale e sul rapporto tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia. La sua analisi mette in luce un punto fondamentale: la riforma non è solo tecnica, ma strategica, ridefinendo ruoli, funzioni e responsabilità dei territori.

L’obiettivo è costruire un Gargano unito e integrato, basato sulla complementarità tra poli di eccellenza e presidi di prossimità. Senza scelte chiare e investimenti adeguati, la riforma rischia di tradursi in una redistribuzione della scarsità anziché in un reale miglioramento dei servizi.

Il disegno di legge delega affida al Governo il compito di riorganizzare il SSN entro il 2026. Il modello ospedale-centrico viene superato, privilegiando il territorio nella gestione dei pazienti cronici e nella continuità delle cure tra ospedale, domicilio e territorio.

Un elemento qualificante è la nuova classificazione degli ospedali:

  • Ospedali di base, di primo e secondo livello
  • Ospedali di terzo livello, strutture di eccellenza con bacino nazionale o internazionale
  • Ospedali elettivi, dedicati ad attività programmate e privi di pronto soccorso

In questo contesto, Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo si colloca come struttura di terzo livello, ma dovrà operare in rete con il territorio, governando flussi e riducendo mobilità impropria. La riforma valorizza anche reti cliniche e assistenziali, garantendo la prossimità dei servizi per patologie meno complesse e riservando i grandi centri alle prestazioni di alta complessità.

Grande attenzione è rivolta all’assistenza territoriale, comprese cure domiciliari, palliative, salute mentale e integrazione socio-sanitaria, con un ruolo centrale di medici di medicina generale e pediatri. Tuttavia, la riforma non prevede risorse strutturali aggiuntive, rendendo l’attuazione dipendente dalla capacità organizzativa e finanziaria delle Regioni.

Per la Capitanata e Manfredonia, la sfida è evitare contrapposizioni tra territori: San Giovanni Rotondo e Manfredonia devono essere complementari, non alternative. Mentre il primo si concentra sull’alta complessità, Manfredonia deve garantire cure di prossimità, continuità assistenziale e presa in carico delle cronicità.

Per Manfredonia servono scelte chiare e sostenibili: un ospedale di base solido, Case della Comunità operative, Ospedale di Comunità, assistenza domiciliare e una rete dell’emergenza efficiente. Solo così il Gargano può diventare un sistema sanitario unitario, riducendo disuguaglianze e migrazioni sanitarie.

La riforma rappresenta un’opportunità, ma senza decisioni politiche, investimenti sul personale e pianificazione territoriale, rischia di accentuare le fragilità esistenti. Per Gargano, Capitanata e Manfredonia, la sfida è trasformare la legge in diritti sanitari concreti, accessibili e vicini ai cittadini.

Lo riporta Gaetano Brigida.

LASCIA UN COMMENTO