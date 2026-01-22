Edizione n° 5954

Home // Economia // Sicurezza e tutela delle imprese: Confcommercio in Prefettura per rafforzare il presidio sul territorio

SICUREZZA FOGGIA Sicurezza e tutela delle imprese: Confcommercio in Prefettura per rafforzare il presidio sul territorio

Il confronto si è svolto in un clima cordiale e collaborativo, confermando l'attenzione e la disponibilità delle Istituzioni nei confronti delle criticità segnalate dalle imprese

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Gennaio 2026
Economia // Foggia //

Foggia, 22 gennaio 2026 – Si è svolto ieri, 21 gennaio, presso la Prefettura di Foggia, un incontro istituzionale nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dedicato al tema della sicurezza urbana e alla tutela delle attività economiche del territorio.

All’incontro erano presenti la direttrice di Confcommercio, Stefania Bozzini, il presidente provinciale di Federpreziosi, Silvio Maria Salvatori, e Francesco Simone, imprenditore e vittima di un recente furto.

Il confronto si è svolto in un clima cordiale e collaborativo, confermando l’attenzione e la disponibilità delle Istituzioni nei confronti delle criticità segnalate dalle imprese. L’associazione provinciale ha voluto sottolineare la tempestività con cui è stata formalmente richiesta l’audizione al Prefetto, a seguito degli ultimi accadimenti che hanno visto tre associati vittime furti.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito che le imprese coinvolte hanno prontamente denunciato i fatti, a testimonianza del senso di responsabilità e della fiducia riposta nell’azione dello Stato, manifestando al contempo piena disponibilità a collaborare attivamente con le autorità competenti per il contrasto ai fenomeni criminali.

Si è infine rimarcato con fermezza il valore dell’azione sindacale della Confcommercio, improntata a un dialogo continuo, concreto e responsabile con gli Enti deputati alla sicurezza del territorio, ribadendo il proprio impegno a farsi parte attiva nella ricerca di soluzioni efficaci e strutturali. Un impegno istituzionale chiaro, determinato e proteso alla risoluzione delle criticità, nell’interesse delle imprese, dell’economia locale e dell’intera comunità.

“Ringraziamo la Prefettura di Foggia per aver accolto e condiviso la nostra richiesta nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il confronto istituzionale è uno strumento fondamentale per affrontare in modo concreto il tema della sicurezza. Confcommercio continuerà a svolgere il proprio ruolo di sentinella a tutela degli associati, consapevole che quanto fatto finora sul fronte della microcriminalità rappresenta un passo importante. È però necessario mantenere alta l’attenzione sul sistema produttivo locale, che troppo spesso è vittima di episodi criminosi, affinché imprese e territori possano operare in un clima di maggiore serenità e legalità”, ha dichiarato il presidente provinciale di Confcommercio, Antonio Metauro.

LASCIA UN COMMENTO