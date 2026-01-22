Nella frazione di Macchia, vige ancora l’usanza, anche se negli ultimi anni in forma minore, che il 26 dicembre, giorno della celebrazione della Festa di Santo Stefano, di approntare per il pranzo il Pancotto “u Pénecútte”.

Nella famiglia Impagnatiello, la preparazione del pancotto, come da tradizione familiare viene così eseguita.

La mattina della Festa, alcuni commensali partecipanti al banchetto, fanno il giro per la campagna e raccolgono “i fogghje meschete de cambagne” (le verdure varie spontanee mangerecce), utilizzate per la preparazione dell’antica pietanza. Le erbe spontanee commestibili, che vengono reperite e utilizzate sono: “i sínepe” (le senapi), “i iote” (le bietole), ”i cecurjèlle” (le cicorie), “i caccialèpre” (latticrepolo) ed altre.

Le verdure raccolte, dopo averle lavate per bene, si mettono a cuocere In una caldaia con acqua, insieme a cipolle, aglio, olive “sotta sele” e “cappócce” (cavolo cappuccio). Di lato, al fuoco acceso solitamente con tronchetti secchi di ulivo, sotto la caldaia “a cavedére” o “cavedarone” (calderone), si cuociono in due pignatte “pegnéte de crote”, le fave con la buccia in una, mentre nell’altra, le patate insieme alle cotiche di maiale. Completate le cotture degli ingredienti nelle pignatte, si versano nel calderone insieme a pezzi di pane raffermo.

L’impasto “u pénecutte” preparato, si serve caldo nei piatti, ungendo la pietanza con abbondante “ugghje crute”, il rinomato olio di oliva extravergine di Macchia.

Saprite uagni! Sembre na cose da ninde, ma ji amurèvele assè”. Certamente, il pancotto se preparato in campagna nella caldaia posta “sope u trepite” (sul treppiedi di ferro) e con fuoco a legna, intensifica ulteriormente i sapori e la fragranza dell’antica pietanza, rispetto a quello approntato solitamente nelle nostre case. Insomma, un piatto antico, tramandato dai nostri avi, della cucina popolare contadina.

Il Pancotto approntato, se servito poi, in piatti antichi di creta o di legno o “de ferofise” (piatto di ferro smaltato), fa assumere alla pietanza un aspetto ancora più arcaico. Questa tradizione di cucinare il pan cotto il giorno di S.Stefano a Macchia è ancora in auge in alcune famiglie.

Le foto del pancotto preparato a Macchia, nel giorno in cui la Chiesa celebra il primo Santo del Cristianesimo, mi sono state inviate dall’amico Matteo Tomaiuolo detto “Capacchiòne”.

Questi, bravo meccanico in pensione, è imparentato con la famiglia di Paolo Inpagnatiello detto “Pavelocce la Vadde” di Macchia, dove ogni anno il 26 dicembre, i commensali di questa famiglia, si riuniscono nell’antica casa rurale e cucinano il pancotto, antica e semplice vivanda popolare. Mi riferiva un componente della famiglia Inpagnatiello, che nella frazione di Macchia il pancotto, viene preparato anche con l’utilizzo di ingredienti diversi, quali cime di rapa, patate, rucola, olive nere sotto sale, “fogghje mmeschete de cambagne” (verdure spontanee di campagna), foglie di alloro e pane raffermo. La sua famiglia, invece, da generazioni, ha sempre approntat0 il pancotto nel modo sopra descritto.

Va detto, altresì, che il pancotto, tradizionale piatto semplice e caldo popolare, è ancora in auge non solo nelle popolazioni garganiche e in altre comunità rurali della Puglia, ma anche in altre regioni italiane, in particolare durante i mesi invernali, facendo uso anche di componenti diversi. In Puglia, sicuramente la pietanza è stata originata, per utilizzare il pane raffermo casereccio che un tempo abbondava, perché lavorato in casa dalle massaie, veniva consumato per la sua bontà anche dopo sette otto giorni.

Non va dimenticato, che il pancotto, anche se oggi in forma minore, veniva preparato anche a Manfredonia, utilizzando le verdure spontanee “de cambagne” dell’agro sipontino, con tozzi di pane raffermo “stuzze de pene”, aglio, cipolle, alloro, olive sotto sale e olio prodotto in loco. Un tempo, nel nostro territorio, le mamme per i propri figlioletti, preparavano “u pénecuttílle” (una sorta di pappa a base di solo pancotto condito con olio di oliva).

**In un volume di circa 400 pagine, una delle tante mie ricerche “pazzie”, ho ritenuto di tramandare alle future generazioni la preparazione di molte pietanze della cucina povera tradizionale di Manfredonia.

Un lavoro interessante e certosino, che spero di pubblicare anche online, corredato da interviste, che ho registrato nel tempo, fatte a numerose massaie, e poi a mogli di pescatori, di cacciatori, di contadini e di “scialaiule”(le ultime famiglie che vivevano “ndi padure”), originari di Manfredonia. Una ricerca culinaria, arricchita da documenti storici, reperiti presso l’Archivio Storico Comunale e l’Archivio Storico della Curia Arcivescovile. Direi, un trattato sulla nostra cucina, molto “appetitoso”.

