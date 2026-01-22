Edizione n° 5954

Home // Cronaca // "U penecutte" all'use de na volte a Macchia. Il pancotto, antica pietanza, ancora in auge nella comunità di Macchia

"PENECUTTE MACCHIA" “U penecutte” all’use de na volte a Macchia. Il pancotto, antica pietanza, ancora in auge nella comunità di Macchia

Nella frazione di Macchia, vige ancora l’usanza

COPERTINA-Macchia-Pancotto preparato dai componenti della famiglia Inpagnatiello Servito in antichi piatti --de crote e de ferofise-

AUTORE:
Franco Rinaldi
PUBBLICATO IL:
22 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Nella frazione di Macchia, vige ancora l’usanza,  anche se negli ultimi anni in forma minore, che il 26 dicembre, giorno della celebrazione della Festa di Santo Stefano,  di  approntare per il pranzo il Pancotto “u Pénecútte”.

Nella famiglia Impagnatiello, la preparazione del pancotto, come da tradizione familiare viene così eseguita.

La mattina della Festa,  alcuni  commensali partecipanti al banchetto, fanno il giro per  la campagna  e raccolgono “i fogghje meschete de cambagne” (le verdure varie spontanee mangerecce), utilizzate per la  preparazione dell’antica pietanza. Le erbe spontanee commestibili,  che vengono reperite   e utilizzate sono: “i  sínepe” (le senapi), “i iote” (le bietole), ”i  cecurjèlle” (le cicorie),  “i caccialèpre” (latticrepolo) ed altre.

Le verdure raccolte,    dopo averle lavate  per bene,  si mettono a cuocere  In una caldaia con acqua, insieme a cipolle, aglio, olive “sotta sele” e  “cappócce” (cavolo cappuccio). Di lato, al fuoco acceso solitamente con tronchetti  secchi  di ulivo, sotto la caldaia “a cavedére” o “cavedarone” (calderone),  si cuociono  in due pignatte “pegnéte de crote”,   le fave con la buccia in una, mentre nell’altra, le patate insieme  alle cotiche di maiale. Completate le cotture degli ingredienti  nelle pignatte,  si versano nel  calderone insieme a pezzi di pane raffermo.

L’impasto “u pénecutte” preparato, si serve caldo nei piatti, ungendo la pietanza  con abbondante “ugghje crute”, il rinomato olio di oliva extravergine di Macchia.

Saprite  uagni! Sembre na cose da ninde, ma ji amurèvele assè”. Certamente, il pancotto se preparato in campagna nella caldaia posta  “sope u trepite” (sul treppiedi di ferro) e  con fuoco a legna,  intensifica ulteriormente i sapori e la fragranza dell’antica pietanza, rispetto a quello approntato  solitamente nelle nostre  case.  Insomma, un piatto antico, tramandato dai nostri avi, della cucina popolare contadina.

Il Pancotto approntato, se servito poi, in piatti antichi di creta  o di legno  o “de ferofise” (piatto di ferro smaltato), fa assumere alla pietanza  un aspetto ancora più arcaico. Questa tradizione di cucinare  il pan cotto il giorno di S.Stefano a Macchia è ancora in auge in alcune famiglie.

Le foto del pancotto preparato a Macchia, nel giorno in cui la Chiesa celebra il primo Santo del Cristianesimo,  mi sono state inviate dall’amico  Matteo Tomaiuolo detto “Capacchiòne”.

Questi,  bravo meccanico in pensione,  è imparentato con la famiglia  di Paolo Inpagnatiello detto “Pavelocce la Vadde” di Macchia, dove ogni anno il 26 dicembre, i commensali  di questa famiglia, si riuniscono nell’antica casa rurale  e  cucinano il pancotto,  antica e semplice  vivanda popolare.  Mi riferiva un componente della famiglia Inpagnatiello, che nella frazione di Macchia il pancotto, viene preparato anche con l’utilizzo di ingredienti diversi, quali cime di rapa, patate,  rucola, olive nere sotto sale,  “fogghje mmeschete de cambagne” (verdure spontanee di campagna), foglie di alloro e pane raffermo.  La sua famiglia, invece,  da generazioni, ha sempre approntat0 il pancotto nel modo sopra descritto.

Va detto, altresì, che il pancotto, tradizionale piatto semplice e caldo popolare, è ancora  in auge non solo nelle popolazioni  garganiche e in altre comunità rurali  della Puglia,  ma anche  in  altre  regioni italiane,  in particolare  durante i mesi invernali, facendo uso anche di componenti   diversi.  In Puglia, sicuramente la pietanza è stata originata, per utilizzare il pane raffermo casereccio che un tempo abbondava,  perché  lavorato in casa  dalle massaie, veniva consumato per la sua bontà anche dopo sette otto giorni.

Non va dimenticato, che il pancotto, anche se oggi in forma minore,  veniva preparato anche a Manfredonia, utilizzando le verdure spontanee “de cambagne” dell’agro sipontino, con tozzi di pane raffermo “stuzze de pene”, aglio, cipolle, alloro, olive sotto sale e olio prodotto in loco.  Un tempo, nel nostro territorio,  le mamme per i propri figlioletti,  preparavano “u pénecuttílle” (una sorta di pappa a base di solo pancotto condito con  olio di oliva).

**In un volume di circa  400 pagine,  una delle tante mie ricerche “pazzie”,   ho ritenuto di tramandare alle future generazioni  la preparazione  di molte pietanze della cucina povera tradizionale di Manfredonia.  

Un lavoro interessante e certosino, che spero di pubblicare anche online, corredato da interviste,  che ho registrato nel tempo, fatte a numerose  massaie, e poi a mogli di  pescatori, di cacciatori, di  contadini e di “scialaiule”(le ultime famiglie che vivevano “ndi padure”),  originari di Manfredonia. Una ricerca culinaria, arricchita da  documenti storici, reperiti presso l’Archivio Storico Comunale e l’Archivio Storico della Curia Arcivescovile. Direi, un trattato sulla nostra cucina, molto “appetitoso”. 

FOTOGALLERY

COPERTINA-Macchia-Pancotto preparato dai componenti della famiglia Inpagnatiello Servito in antichi piatti –de crote e de ferofise-
Manfredonia-Pancotto preparato in una tenuta di campagna in agro sipontino –
Manfredonia-Pancotto – Penecutte in casa, con pane raffermo, patate, cime di rapa, aglio, olive, alloro, e olio crudo prima di servirlo. – Ph Franco Rinaldi
Manfredonia- Preparazione del Pancotto prima della cottura degli ingredienti
Manfredonia- Pancotto preparato in casa- Penecutte e patene
Macchia-Penecutte e patene pi cemammarelle salvagge
Macchia- Preparazione pancotto- Cottura verdure nella caldaia e di fave, patate e cotiche di maiale, nelle pignatte . Pre
MACCHIA- Casa rurale fam. Inpagnatiello- Cottura ingredienti per la preparazione del pancotto

 

1 commenti su "“U penecutte” all’use de na volte a Macchia. Il pancotto, antica pietanza, ancora in auge nella comunità di Macchia"

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO