Qualche tempo fa, un raro esemplare di pesce volante, della specie Hirundichthys rondeletii, è stato pescato da un motopeschereccio nel Golfo di Manfredonia. L’insolito pesce, catturato al largo con una rete a strascico, è stato successivamente esposto su un banco per la vendita del pesce presso il mercatino rionale della zona Santa Restituta, a Monticchio.

Va detto che il pesce volante, da tempo, è diventato rarissimo nel Golfo di Manfredonia. A conferma di ciò, alcuni pescatori riferiscono che da anni questo singolare esemplare non viene più pescato nelle nostre acque.

Il pesce volante, noto anche con il nome di pesce rondine, appartiene a una famiglia di pesci ossei dell’ordine dei Beloniformes. È un pesce vagamente simile alla sardina, anche se risulta più strettamente imparentato con le aguglie.

Vive generalmente in superficie e, per sfuggire ai predatori che lo attaccano dal basso, ha sviluppato una particolare strategia di fuga. Dotato di pinne pettorali molto sviluppate, simili ad ali, quando si sente in pericolo salta fuori dall’acqua e compie lunghi balzi in volo per allontanarsi dai predatori. La distanza percorsa può raggiungere alcune centinaia di metri, a circa un metro sopra la superficie del mare.

Si tratta di pesci carnivori che si nutrono prevalentemente di piccoli pesci e plancton.