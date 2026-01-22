Edizione n° 5954

BALLON D'ESSAI

RENZI CAUSA // Renzi perde la causa contro Il Fatto Quotidiano: appello ribalta la sentenza
22 Gennaio 2026 - ore  09:23

CALEMBOUR

PAOLO MENDICO // Morte Paolo Mendico: il diario svela il dolore nascosto per il bullismo
22 Gennaio 2026 - ore  09:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Un raro esemplare di pesce volante pescato nel Golfo di Manfredonia

PESCE VOLANTE MANFREDONIA Un raro esemplare di pesce volante pescato nel Golfo di Manfredonia

Qualche tempo fa, un raro esemplare di pesce volante, della specie Hirundichthys rondeletii, è stato pescato da un motopeschereccio nel Golfo di Manfredonia.

Manfredonia -Mercatino rionale- Pesce volante con pinne pettorali aperte

Manfredonia -Mercatino rionale- Pesce volante con pinne pettorali aperte

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Qualche tempo fa, un raro esemplare di pesce volante, della specie Hirundichthys rondeletii, è stato pescato da un motopeschereccio nel Golfo di Manfredonia. L’insolito pesce, catturato al largo con una rete a strascico, è stato successivamente esposto su un banco per la vendita del pesce presso il mercatino rionale della zona Santa Restituta, a Monticchio.

Va detto che il pesce volante, da tempo, è diventato rarissimo nel Golfo di Manfredonia. A conferma di ciò, alcuni pescatori riferiscono che da anni questo singolare esemplare non viene più pescato nelle nostre acque.

Il pesce volante, noto anche con il nome di pesce rondine, appartiene a una famiglia di pesci ossei dell’ordine dei Beloniformes. È un pesce vagamente simile alla sardina, anche se risulta più strettamente imparentato con le aguglie.

Vive generalmente in superficie e, per sfuggire ai predatori che lo attaccano dal basso, ha sviluppato una particolare strategia di fuga. Dotato di pinne pettorali molto sviluppate, simili ad ali, quando si sente in pericolo salta fuori dall’acqua e compie lunghi balzi in volo per allontanarsi dai predatori. La distanza percorsa può raggiungere alcune centinaia di metri, a circa un metro sopra la superficie del mare.

Si tratta di pesci carnivori che si nutrono prevalentemente di piccoli pesci e plancton.

PESCE VOLANTE SU UN BANCO PESCE MERCATO RIONALE SANTA RESTITUTA A MONTICCHIO
PESCE VOLANTE SU UN BANCO PESCE MERCATO RIONALE SANTA RESTITUTA A MONTICCHIO
PESCE VOLANTE SU UN BANCO PESCE MERCATO RIONALE SANTA RESTITUTA A MONTICCHIO
PESCE VOLANTE SU UN BANCO PESCE MERCATO RIONALE SANTA RESTITUTA A MONTICCHIO
Manfredonia -Mercatino rionale- Pesce volante con pinne pettorali aperte
Manfredonia -Mercatino rionale- Pesce volante con pinne pettorali aperte
Manfredonia -Mercatino rionale- Pesce volante con pinne pettorali aperte
Manfredonia -Mercatino rionale- Pesce volante con pinne pettorali aperte

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO