Vico del Gargano – Si è conclusa oggi la fase di confronto tra il sindaco Raffaele Sciscio e il gruppo consiliare del Partito Democratico, che ha portato a una profonda riorganizzazione delle deleghe amministrative. A ciascun assessore e consigliere sono state attribuite nuove competenze o confermate quelle già in essere, con l’obiettivo di rilanciare l’azione amministrativa in vista dei prossimi appuntamenti istituzionali.
La riassegnazione delle deleghe si è resa non più rinviabile soprattutto alla luce del recente rinnovo del “governo” regionale, che ha visto l’assegnazione di incarichi strategici a due esponenti garganici: Raffaele Piemontese, riconfermato alle Infrastrutture e Mobilità, e Graziamaria Starace, con delega a Turismo e Promozione.
Con decreto sindacale n. 185 del 22 gennaio 2026, il sindaco Sciscio ha disposto le seguenti deleghe:
Enzo Azzarone: manifestazioni ed eventi, rapporti con la Pro Loco, demanio, manutenzione, viabilità urbana ed extraurbana.
Ida Baldassarre: commercio, rapporti con il clero e le confraternite, gemellaggi, Ufficio relazioni con il pubblico, personale, comunicazioni istituzionali, volontariato.
Raffaella Maria Michela Savastano: edilizia privata, patrimonio, patrimonio boschivo e forestale, verde pubblico, arredo urbano, contenzioso.
Porzia Pinto: Informagiovani, politiche comunitarie, energie rinnovabili, Borghi più belli d’Italia, turismo.
Rita Selvaggio: pubblica istruzione, cultura, sanità, rapporti con le associazioni, pari opportunità.
Giuseppe D’Avolio: programmazione, affari generali, Ente Parco, urbanistica.
Tomaso Angelicchio: tutela e valorizzazione del paesaggio, qualità della vita, cittadinanza attiva, contrasto alle povertà educative, agricoltura.
Angelo Fiorentino: monitoraggio dei finanziamenti e dei bandi legati al PNRR, Polizia locale.
Carlo Manicone: attività produttive e formazione.