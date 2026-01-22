Vico del Gargano – Si è conclusa oggi la fase di confronto tra il sindaco Raffaele Sciscio e il gruppo consiliare del Partito Democratico, che ha portato a una profonda riorganizzazione delle deleghe amministrative. A ciascun assessore e consigliere sono state attribuite nuove competenze o confermate quelle già in essere, con l’obiettivo di rilanciare l’azione amministrativa in vista dei prossimi appuntamenti istituzionali.

La riassegnazione delle deleghe si è resa non più rinviabile soprattutto alla luce del recente rinnovo del “governo” regionale, che ha visto l’assegnazione di incarichi strategici a due esponenti garganici: Raffaele Piemontese, riconfermato alle Infrastrutture e Mobilità, e Graziamaria Starace, con delega a Turismo e Promozione.

Con decreto sindacale n. 185 del 22 gennaio 2026, il sindaco Sciscio ha disposto le seguenti deleghe: