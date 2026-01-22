Edizione n° 5954

Vico del Gargano, riorganizzazione delle deleghe: il sindaco Sciscio ridefinisce gli incarichi

SCISCIO RIDEFINISCE Vico del Gargano, riorganizzazione delle deleghe: il sindaco Sciscio ridefinisce gli incarichi

La riassegnazione delle deleghe si è resa non più rinviabile soprattutto alla luce del recente rinnovo del “governo” regionale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Gennaio 2026
Gargano // Manfredonia //

Vico del Gargano – Si è conclusa oggi la fase di confronto tra il sindaco Raffaele Sciscio e il gruppo consiliare del Partito Democratico, che ha portato a una profonda riorganizzazione delle deleghe amministrative. A ciascun assessore e consigliere sono state attribuite nuove competenze o confermate quelle già in essere, con l’obiettivo di rilanciare l’azione amministrativa in vista dei prossimi appuntamenti istituzionali.

La riassegnazione delle deleghe si è resa non più rinviabile soprattutto alla luce del recente rinnovo del “governo” regionale, che ha visto l’assegnazione di incarichi strategici a due esponenti garganici: Raffaele Piemontese, riconfermato alle Infrastrutture e Mobilità, e Graziamaria Starace, con delega a Turismo e Promozione.

Con decreto sindacale n. 185 del 22 gennaio 2026, il sindaco Sciscio ha disposto le seguenti deleghe:

  • Enzo Azzarone: manifestazioni ed eventi, rapporti con la Pro Loco, demanio, manutenzione, viabilità urbana ed extraurbana.

  • Ida Baldassarre: commercio, rapporti con il clero e le confraternite, gemellaggi, Ufficio relazioni con il pubblico, personale, comunicazioni istituzionali, volontariato.

  • Raffaella Maria Michela Savastano: edilizia privata, patrimonio, patrimonio boschivo e forestale, verde pubblico, arredo urbano, contenzioso.

  • Porzia Pinto: Informagiovani, politiche comunitarie, energie rinnovabili, Borghi più belli d’Italia, turismo.

  • Rita Selvaggio: pubblica istruzione, cultura, sanità, rapporti con le associazioni, pari opportunità.

  • Giuseppe D’Avolio: programmazione, affari generali, Ente Parco, urbanistica.

  • Tomaso Angelicchio: tutela e valorizzazione del paesaggio, qualità della vita, cittadinanza attiva, contrasto alle povertà educative, agricoltura.

  • Angelo Fiorentino: monitoraggio dei finanziamenti e dei bandi legati al PNRR, Polizia locale.

  • Carlo Manicone: attività produttive e formazione.

