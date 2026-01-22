Edizione n° 5954

WWF Foggia: rinvio a giudizio nel caso Amiu, "una svolta storica per la città"

RINVIO A GIUDIZIO WWF Foggia: rinvio a giudizio nel caso Amiu, “una svolta storica per la città”

Il Tribunale di Foggia ha disposto il rinvio a giudizio per tutti gli imputati nel procedimento penale relativo all’affidamento del servizio di igiene urbana ad Amiu Puglia S.p.A.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Gennaio 2026
Foggia, 22 gennaio 2026

Foggia, 22 gennaio 2026 – Il Tribunale di Foggia ha disposto il rinvio a giudizio per tutti gli imputati nel procedimento penale relativo all’affidamento del servizio di igiene urbana ad Amiu Puglia S.p.A., alla gestione dell’impianto TMB di Passo Breccioso e ad altre ipotesi di falsi documentali legati ai servizi cimiteriali. Nel processo, il Comune di Foggia si è costituito parte civile, pur risultando indicato anche come responsabile civile.

Una decisione accolta con soddisfazione dal WWF Foggia, che da anni, insieme ad associazioni e cittadini, aveva presentato esposti e segnalazioni poi rivelatisi fondati. Le indagini hanno infatti accertato documentalmente quanto l’associazione aveva più volte denunciato: l’interesse principale di Amiu non sarebbe stato il miglioramento del servizio di igiene urbana a Foggia, bensì il mantenimento del controllo dell’impianto TMB di Passo Breccioso e l’utilizzo degli utili derivanti dal contratto con il Comune di Foggia per coprire i disavanzi della gestione nel Comune di Bari.

«Stiamo contribuendo a scrivere una pagina importante della storia della città di Foggia, nell’interesse esclusivo della comunità», dichiara Maurizio Marrese, presidente del WWF Foggia. «Le relazioni emerse in udienza parlano chiaro: dati falsi sulla raccolta differenziata – dichiarata tra il 15 e il 18% a fronte di un reale 5% – un piano industriale “copia e incolla” con previsioni mai attuate, come l’introduzione dei cassonetti intelligenti, e una relazione ex art. 34 redatta “a quattro mani” con il soggetto beneficiario. Tutto ciò dimostra come logiche economiche e relazioni clientelari abbiano prevalso sugli interessi ambientali e sul diritto dei cittadini a un servizio di gestione dei rifiuti efficiente, dignitoso e sostenibile».

Il WWF sottolinea inoltre la gravità del contesto in cui l’appalto è stato gestito: «Siamo di fronte al più oneroso appalto degli ultimi anni, amministrato con incredibile leggerezza durante il periodo commissariale – aggiunge Marrese – quando sarebbe stato possibile, e doveroso, procedere a una valutazione tecnico-economica trasparente, come richiesto dall’ANAC. Tutto questo ha impedito il raggiungimento dell’obiettivo di legge del 65% di raccolta differenziata, con pesanti ricadute sull’ambiente e sulle future generazioni».

AVV. MICHELE VAIRA
AVV. MICHELE VAIRA, ph SQ

Un ringraziamento particolare viene rivolto all’avvocato Michele Vaira, per «la professionalità, la competenza e la dedizione dimostrate». Il suo intervento in udienza – evidenzia il WWF – ha saputo sintetizzare efficacemente le criticità dell’intero sistema, richiamando il Comune di Foggia alla coerenza e invitandolo a disconoscere un piano industriale definito «carta straccia», per pretenderne uno nuovo, credibile e fondato su dati reali.

Il WWF Foggia assicura infine che continuerà a seguire con attenzione l’evolversi del procedimento e a impegnarsi «per una gestione dei rifiuti che metta al centro la tutela dell’ambiente, la trasparenza amministrativa e il benessere della comunità».

