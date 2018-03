7a T.O./A – “L’altro, il fratello, è oltre il mio spazio conosciuto, comodo, sicuro” (VIDEO)

Di:

Manfredonia –Spesso il nostro amore è tutto concentrato verso coloro che “sono come noi”, la pensano come noi, vivono come noi, o peggio faccio ciò che noi diciamo. L’amore rivoluzionario chiesto dal Maestro Gesù va oltre i confini di spazio, sicurezza. L’altro diverso, opposto, scocciatore, mi provoca nella capacità di comprensione. “Porgere l’altra guancia” non è prendere colpi da fessi e senza senso, ma dare un senso e sapore alla vita. E’ accogliere e comprendere l’altro in tutta la sua integrità, fragilità, bisogni. Preferire l’attendere, il comprendere, allo scatto di ira e di opposizione. E’ una logica oltre l’umano, che si attua solo se ti lasci dentro amare da Dio nella tua fragilità senza crederti superiore a nessuno.

