Gioia del Colle, incidente d’auto, una vittima

Di:

Bari – NELLA notte sulla strada statale 100 “di Gioia del Colle”, all’altezza del km. 11,100 direzione Bari, in località Capurso (BA), si è verificato un incidente mortale. Per cause in corso di accertamento, tre autovetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento ed una persona ha perso la vita.

Sul posto sono intervenute le squadre dell`Anas, personale 118 ed i Carabinieri per i soccorsi, la gestione della viabilità, i rilievi del caso e la rimozione dei veicoli incidentati.

Redazione Stato