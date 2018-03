Salvini a Foggia (ph: MAIZZI) archivio 11.05.2015

Di:



(ANSA) – MILANO, 22 FEB – Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha detto a Radio Padania che querelerà il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, convinto che alla sua manifestazione dell’11 marzo ci sarà “la gente vera del sud”. “Il sindaco di Napoli – ha detto Salvini parlando in diretta alla radio di partito -, che ovviamente querelerò, ha detto che sono un nazifascista e che cercherà di impedire che io vada a Napoli. Un sindaco, ma vi pare possibile? Pensate a parti invertite, con un sindaco leghista che impedisce a qualcuno di venire a parlare: ci avrebbero massacrato. E invece con il segretario della Lega lo si fa”. Salvini “Con me la vera gente del Sud” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.