Accordo Fatima

San Giovanni Rotondo. È stato consegnato da Luis Miguel Albuquerque, sindaco di Ourém, il documento che disciplina l’acordo de cooperação tra il comune dell’apparizione della Madonna di Fatima e San Giovanni Rotondo. Il documento sarà sottoscritto nel prossimo consiglio comunale di Ourem, convocato per il 5 marzo p.v. Stessa procedura sarà adottata dall’assise consiliare sangiovannese al rientro della delegazione presente in Portogallo. L’accordo sarà valido per quattro anni. La consegna è avvenuta alla vigilia del VI Workshop Internacional de turismo religioso, in programma dal 22 al 24 febbraio a Fatima nel centro Pastoral de Paulo VI. Oltre al sindaco Costanzo Cascavilla, alla consegna del documento, erano presenti il vicesindaco di Ourém e Giuseppe Mangiacotti, presidente del consiglio comunale di San Giovanni Rotondo. «Si tratta di una giornata storica perché due città e due santuari presto condivideranno diversi aspetti della loro organizzazione di fare turismo, pellegrinaggi, cultura e promozione territoriale. San Giovanni Rotondo e Fatima stringono un’amicizia destinata a consolidarsi nel tempo, grazie a una comune visione di cooperazione tra enti e soggetti che vogliono costruire occasioni di sviluppo per il territorio in un’ottica europea», ha evidenziato il sindaco Cascavilla. Accordo di cooperazione tra San Giovanni e Fatima ultima modifica: da

