Beni culturali. Il MiBACT stanzia 13 milioni per la Capitanata

Foggia. “Il MiBACT stanzia 13 milioni per la messa in sicurezza del patrimonio storico e la prevenzione dei rischi sismici della Capitanata, per scongiurare danni irreversibili alla nostra stessa identità e rendere questi edifici e luoghi di culto più sicuri e fruibili”. Lo afferma la segretaria provinciale del Partito Democratico foggiano Lia Azzarone , commentando l’approvazione del Piano di investimento, per un totale di oltre 597 milioni, deliberato dal Comitato tecnico scientifico del Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo.

Questi gli interventi finanziati per la provincia di Foggia:

FOGGIA – Palazzo Filiasi: completamento lavori di restauro = 750.000 euro

FOGGIA – Palazzo Filiasi: sede Archivio di Stato di Foggia / Completamento piano terra e primo e secondo piano dell’edificio = 2.400.000 euro

FOGGIA – Chiesa S. Tommaso: verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro = 500.000 euro

FOGGIA – Chiesa San Giovanni Battista: verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro = 500.000 euro

ISOLE TREMITI – S. Maria del Mare: verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro = 1.000.000 euro

LUCERA – Cattedrale: verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro = 1.000.000 euro

MANFREDONIA – Parco archeologico di Siponto: Interventi per il miglioramento dell’accessibilità / Eliminazione barriere architettoniche = 600.000 euro

MANFREDONIA – Museo Archeologico Nazionale: verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro = 2.100.000 euro

ROCCHETTA S. ANTONIO – Castello d’Aquino: verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro = 500.000 euro

SAN SEVERO – Complesso S. Francesco: verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro = 300.000 euro

SAN SEVERO – Museo dell’Alto Tavoliere: verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro = 500.000 euro

SANT’AGATA DI PUGLIA – Castello svevo: verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro = 1.000.000 euro

TROIA – Cattedrale: verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro = 560.000 euro

VICO DEL GARGANO – Chiesa Matrice: verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro = 800.000 euro

VICO DEL GARGANO – Chiesa del Purgatorio: verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro = 500.000 euro

“E’ il più importante piano antisismico finora finanziato per tutelare il patrimonio museale statale e restaurare i beni culturali – continua Lia Azzarone – ed ha un ulteriore valore: tutti gli interventi programmati sono stati segnalati dal territorio.

Il finanziameno del Piano antisismico conferma l’impegno e l’interesse del Governo verso la cultura, intesa anche come elemento stretegico per lo sviluppo dei territori.

Ora tocca a noi mettere a frutto nel migliore dei modi possibile le risorse – conclude Azzarone – anche al fine di promuovere un virtuoso indotto sociale ed economico”.