Canile sanitario, 22mila per Comune San Severo

Il Comune di San Severo è risultato destinatario di un finanziamento di €22.422,00 per lavori di manutenzione del canile sanitario di Via Lucera. Il finanziamento è stato deliberato dalla Giunta della Regione Puglia che ha stanziato una contribuzione totale di 300 mila euro per tutti i comuni pugliesi. Di questi poco più di 22.000 sono andati al Comune di San Severo.

“E’ una bella notizia – osservano il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore con delega al Randagismo dr. Raffaele Fanelli -, l’erogazione del contributo, conseguente all’istruttoria presentata per tempo dai nostri uffici comunali, ci consentirà di eseguire lavori di manutenzione straordinaria alla struttura comunale, in maniera tale da poterne presto consentire il riutilizzo in ordine ad una problematica atavica come quella del randagismo ”.