“Capo Polizia istituisce Reparto Prevenzione Crimine a San Severo”

Di:

Foggia. Nella giornata di ieri il Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, con proprio provvedimento ha formalmente istituito il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato con sede in San Severo. L’importante notizia è stata comunicata ieri al Sindaco di avv. Francesco Miglio dal Prefetto di Foggia dott. Massimo Mariani.

“Con la firma del provvedimento da parte del Prefetto Gabrielli – dichiara il Sindaco Miglio – si conclude positivamente un anno di meticoloso e duro lavoro cominciato proprio nel mese di febbraio del 2017, quando la recrudescenza della criminalità portò la mia persona e parte della nostra Amministrazione Comunale ad iniziare lo sciopero della fame per essere ascoltati dal Ministro dell’Interno Minniti. Poi, come non ricordare in questa circostanza, la grande serata di civile protesta in cui migliaia e migliaia di sanseveresi sono scesi in piazza per chiedere legalità, ordine e sicurezza. In questo momento devo esprimere, a nome di tutta la comunità di San Severo e del territorio della Provincia di Foggia, i ringraziamenti più profondi al Ministro Minniti, alle istituzioni tutte, alle forze di polizia, a quanti hanno dimostrato di voler bene a San Severo ed alla Capitanata, profondendo impegno, energie, acume per assicurare un maggiore controllo e garantire la migliore vivibilità possibile alla nostra gente.

Oggi, dopo un anno esatto, possiamo dire di essere stati ascoltati dal Governo che ha mantenuto le promesse, il Reparto Prevenzione Crimine che presto sarà attivo nello stabile di Via Guareschi messo gratuitamente a disposizione dal Comune di San Severo, è ormai piacevole ed indiscussa realtà. Non credo che occorra aggiungere altro, ma con forza ci piace rivendicare l’importante ruolo rivestito dall’Amministrazione Comunale di San Severo che si è spesa giorno dopo giorno, senza indugio per ottenere maggiori forze di polizia nel territorio. Oggi più che mai, in questo momento di grande soddisfazione, siamo orgogliosi di essere sanseveresi, orgogliosi di essere foggiani” conclude il Sindaco Miglio.

Redazione StatoQuotidiano.it