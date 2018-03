http://www.informazionecomunicazione.it

Cerignola. Nell’ambito dell’attività di contrasto della criminalità diffusa, Agenti della Polizia di Stato appartenenti al Commissariato di P.S. di Cerignola hanno tratto in arresto Daniele Tullo, cerignolano, classe 1988, per i reati di rapina aggravata, lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale. Nella giornata di ieri, gli Agenti hanno rintracciato il TULLO nei confronti del quale gravava un provvedimento giudiziario di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per espiazione di una reclusione di anni 1 mesi 10 e giorni 21. L’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria competente. Redazione StatoQuotidianop.it Cerignola, arrestato 30enne ultima modifica: da

