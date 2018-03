Manfredonia. Corso di formazione per i presidenti di seggio

Di:

Manfredonia, 22 febbraio 2018. E’ diventata una buona prassi, per il Comune di Manfredonia, incontrare i presidenti di seggio, nominati di volta in volta dalla Corte d’Appello di Bari, per le tornate elettorali. Anche in occasione delle prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018, quindi e come già avvenuto in queste ultime occasioni, gli addetti dell’Ufficio Elettorale della Città di Manfredonia si prodigheranno per spiegare i principali adempimenti da compiere nei seggi elettorali.

Mercoledì 28 febbraio prossimo, alle ore 18.00, presso la sede comunale di Palazzo della sorgente, infatti, tutti i presidenti di seggio potranno partecipare all’incontro formativo, volto a fornire gli elementi utili per ottemperare, nel modo migliore possibile, agli obblighi che competono loro: nella fase di insediamento, in quella del voto e, ovviamente da ultimo, in quella dello spoglio delle schede elettorali.

Il corso è di notevole importanza sia per chi è chiamato per la prima volta ad espletare il compito di presidente di seggio e sia per chi lo ha già fatto in altre occasioni, visto che, nel frattempo, sono intervenute alcune modifiche che potrebbero spiazzare coloro che si fanno forti dell’esperienza già maturata presso i seggi elettorali. L’esempio della nuova scheda anti-frode è significativo: su ogni scheda sarà apposto un tagliando rimovibile, dotato di un codice alfanumerico. Il meccanismo da mettere in atto, da parte degli addetti del seggio, nel momento del voto, sarà il seguente: si staccherà il tagliando dalla scheda, si controllerà che il numero sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, si porrà la scheda senza tagliando nell’urna.

Quanti presidenti di seggio erano a conoscenza di questa novità, per esempio?

Si invitano, pertanto, tutti i presidenti di seggio a prendere parte all’incontro formativo previsto per mercoledì 28 febbraio 2018, per far sì che possano essere ulteriormente preparati sui loro obblighi e sui doveri, come anche su quei meccanismi che sono mutati rispetto alla precedente tornata elettorale.

Ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG)