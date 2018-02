Preventivo per assicurazione auto: da oggi la classe di merito è estesa ai conviventi

Di:

Una grande novità nel settore delle assicurazioni auto, annunciata dall’Ivass, è rappresentata dall’estensione della classe di merito anche alle coppie di fatto e ai conviventi. Nel caso della classe di merito è prevista l’introduzione dell’adeguamento. Tali norme sono ancora in consultazione, bisogna attendere fine febbraio 2018 per avere una conferma.

Estensione della classe di merito: quando cambia il concetto di famiglia

Il decreto Bersani (2007) ha dato la possibilità di acquisire la classe di merito di un’altra auto di proprietà con una polizza assicurativa attiva che sia all’interno del nucleo familiare. Marito, moglie e figli conviventi quindi possono approfittarne acquisendo la classe di merito migliore in famiglia. Il vantaggio è soprattutto per i neopatentati che non sono più costretti a partire dalla classe 14°, ritrovandosi un preventivo per assicurazione auto davvero esorbitante. Avendo infatti un fratello o un genitore con una classe di merito migliore, possono tranquillamente acquisirla.

La novità di oggi è che i benefici del decreto Bersani potrebbero essere ampliati anche alle coppie di fatto, dello stesso sesso o diverso. Oltre a questi, l’Ivass intende inoltre estendere tale privilegio ai conducenti che abitualmente conducono veicoli che sono intestati a persone affette da disabilità, ai conviventi e a coloro che usano veicoli in leasing o con una formula di noleggio a lungo termine. Questa mossa è il chiaro risultato del mondo che cambia e di formule ufficiali che si devono adattare ai tempi moderni.

Come funziona la CU e quanto incide sul preventivo per assicurazione auto

La classe di merito, indicata dalla sigla CU, sta ad indicare il livello di sinistrosità di un assicurato. Questo valore è stato stabilito in modo universale dall’ISVAP nel 2005 ed è uguale per tutte le compagnie assicurative. L’aumento e la diminuzione della classe di merito è uguale per ogni agenzia e dipende dal numero di sinistri provocati durante il periodo di osservazione. Ogni compagnia di assicurazione, tuttavia, può scegliere di adottare sue regole per attribuire internamente una particolare classe di merito ai clienti, purché sia prevista una corrispondenza con quelle universali.

La CU viene riportata nel cosiddetto attestato di rischio. Esse vanno da 1 a 18, dove il numero più alto (condizione peggiore) viene attribuito a chi ha una rischiosità di sinistro alta. Questo valore è un fattore che va ad incidere direttamente sul preventivo di assicurazione auto. Chi si assicura per la prima volta senza la possibilità di usufruire della Legge Bersani, finisce direttamente nella classe 14°. Se chi sottoscrive la polizza senza fornire alcuna documentazione, scende invece alla 18°. In base agli incidenti si sale o si scende di classe: se non si sono causati incidenti con oltre il 51% di responsabilità, il contraente dopo un anno, scende di una classe e di conseguenza il prezzo dell’ RC Auto diminuisce.

Attestato di rischio

L’attestato di rischio è il documento sul quale è indicata la classe di merito e che riassume lo storico assicurativo dell’ultimo quinquennio. Vengono indicati qui i sinistri con colpa e la percentuale di responsabilità. Il documento viene rilasciato all’assicurato ogni anno, quando scade la polizza. L’aggiornamento della classe di merito in corso, include anche l’attestato di rischio. In tale documento, se la modifica entra in vigore, si andranno a conteggiare anche i sinistri avvenuti prima dei cinque anni o che sono stati pagati a seguito della scadenza della copertura. Questa mossa è stata fatta per contrastare la cattiva abitudine di alcuni di denunciare i sinistri solo dopo aver cambiato agenzia di assicurazione, approfittando di un attestato di rischio senza sinistri.