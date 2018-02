Vieste. Viola ripetutamente sorveglianza, arrestato 48enne

Di:

Vieste. I Carabinieri della Compagnia di Manfredonia, nello specifico quelli della Tenenza di Vieste, hanno tratto in arresto il pluripregiudicato 48enne Carmine Romano, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, poiché ritenuto responsabile di violazioni alla predetta misura in quanto: “in violazione del provvedimento di sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per un residuo di anni 3, mesi 9 e giorni 14, il Romano violava la prescrizione imposta del provvedimento medesimo, ove gli viene fatto espresso divieto di non dare ragione di sospetti e di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e/o che siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza”.

Una pattuglia in servizio perlustrativo dei Carabinieri di Vieste notava due pregiudicati del posto che colloquiavano confidenzialmente fra loro. Gli stessi venivano riconosciuti immediatamente e senza ombra di dubbio in Carmine Romano e un altro soggetto gravato da condanne penali. Detta frequentazione, in virtù della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di Soggiorno cui è stato sottoposto Carmine Romano, configurava palesemente violazione alla prescrizione prevista ed imposta dal provvedimento medesimo. La violazione, tra l’altro, da parte di Romano, accertata dai militari di Vieste, circa la frequentazione da parte dello stesso con persona pregiudicata, risultava essere la quarta nell’arco di tempo di un mese, pertanto non un incontro occasionale ma una condotta abituale posta in essere dall’uomo.

Nell’ultimo episodio, il pregiudicato in compagnia di Romano, resosi conto della presenza dei Carabinieri di Vieste, faceva cenno a Romano di andare via. Difatti quest’ultimo, una volta appurata la presenza dei militari si dava a repentina fuga tra le stradine del borgo ottocentesco facendo perdere le proprie tracce.

Alla luce della documentazione prodotta, ove si evince in maniera chiara ed inequivocabile che ROMANO Carmine, nell’ultimo mese si associava abitualmente a persone che hanno subito condanne, con ben 4 episodi appurati dai Carabinieri, mettendo in evidenza una frequentazione abituale da parte dello stesso con pregiudicati, violando quindi di fatto la prescrizione impostagli dal provvedimento della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Vieste, lo stesso veniva dichiarato in stato di arresto e condotto agli arresti domiciliari.

