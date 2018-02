Vigiano “Partita la prima fase per il Peba”

Di:

Foggia. ”Questa mattina, con mia grande soddisfazione, è partita la prima fase di realizzazione del PEBA (piano di eliminazione delle barriere architettoniche) del Comune di Foggia.

In questa prima fase, quella più coinvolgente per l’intera città, è richiesta la fattiva partecipazione di tutti i cittadini e delle associazioni di categoria, che potranno segnalare, con tanto di fotografie allegate, le barriere architettoniche presenti nelle strade, nei parchi e negli edifici comunali collegandosi al sito istituzionale del Comune di Foggia e accedendo alla apposita sezione denominata “azioni per abbattimento barriere architettoniche”, presente sulla homepage, oppure attraverso cellulari e tablet alla applicazione “Pubblicapp”.

Il PEBA che si è deciso di realizzare al termine del tavolo tecnico tenutosi questa mattina tra lo scrivente, l’Ing. P. Affatato e il Geom. R. Fatibene, ha l’ambizione di spingersi oltre gli iniziali confini, in quanto le barriere che l’amministrazione comunale intende rimuovere attengono alla mobilità e alla fruibilità degli spazi pubblici di tutti i cittadini, anche bambini ed anziani.

Foggia, anche grazie alle sollecitazioni raccolte dal Sindaco Landella, che ringrazio, finalmente si avvia ad essere una città inclusiva, accessibile a tutti e senza barriere architettoniche, materiali ed immateriali, e a riprova che l’attuale amministrazione comunale crede fermamente in questi principi di civiltà è stata già prevista una piccola ma significativa copertura finanziaria per rendere effettiva sin da subito l’eliminazione delle barriere architettoniche che influiscono sul quotidiano.

Anche se posso sembrare ripetitivo, invito nuovamente tutti i cittadini e le associazioni di categoria a collaborare con l’amministrazione comunale per la realizzazione di questo grande progetto di civiltà, che serve, almeno lo spero, ad avvicinare le nostre coscienze a quelle delle persone più svantaggiate, perché il PEBA non sia soltanto la redazione di uno strumento urbanistico ma sia anche e soprattutto un cambiamento mentale e culturale, un modo per avvicinarsi e rispettare la diversa abilità”.

Il Consigliere Comunale

avv. Antonio Vigiano