Di:

Zero al Sud di Marco Esposito è un libro fondamentale per comprendere i termini attuali della questione meridionale, perché documenta in maniera rigorosa ed ineccepibile il saccheggio operato ai danni del Mezzogiorno dalle regioni e dai comuni del centro-nord, con il percorso attuativo del cosiddetto federalismo fiscale. È un libro complesso, perché analizza un percorso complesso, fatto di parametri, modelli, ma anche colpi di mano, che hanno inferto alla questione meridionale, e al Mezzogiorno tutto, il colpo di grazia.

Sintetizzando, si può dire che l’attuazione del federalismo fiscale ha comportato per la prima volta il calcolo dei fabbisogni standard di ciascun ente locale. In pratica, per la prima volta, numeri alla mano, ci si è trovati a “pesare” i fabbisogni delle diverse comunità locali. “I conteggi – annota Esposito – hanno dato un risultato inatteso: si pensava di far emergere la cattiva spesa del Sud e ci si è trovati davanti al dettaglio del profondo divario tra le Due Italie”. Ma il meccanismo iniziale del federalismo fiscale prevedeva l’implementazione di misure di perequazione, in modo da attenuare il divario. Manco a dirlo, è successo il contrario.

https://www.letteremeridiane.org/2019/02/federalismo-fiscale-foggia-perde-8-milioni-e-mezzo-a-vantaggio-del-nord/