“Investimenti F. DIVELLA S.p.A”, ok progetto da 11.5 milioni di euro

Di:

La Giunta regionale ha espresso l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato ”Investimenti F. DIVELLA S.p.A.”, presentata dall’impresa proponente F. Divella S.P.A. – con sede legale in Rutigliano (BA).

L’Esecutivo al altresì preso atto che la realizzazione del progetto industriale comporta un importo complessivo di € 11.538.378,00 (di cui € 11.338.378,00 in Attivi Materiali ed € 200.000,00 in Ricerca e Sviluppo), con un onere a carico della finanza pubblica di € 2.906.657,40 (di cui € 2.819.657,40 in Attivi Materiali ed € 87.000,00 in Ricerca e Sviluppo) e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 4 unità lavorative (ULA).