“Manfredonia for special” balza in testa alla classifica di IV categoria

Manfredonia, 22 febbraio 2019. Finalmente omologati i risultati del Campionato di IV Categoria, che permettono al Manfredonia For Special di balzare in testa alla classifica, seppure in condominio con il Lecce ma, tenendo conto della differenza reti fatte e subite, è netto il primato dei sipontini, che hanno realizzato la bellezza di 25 reti e sole due subite, al cospetto dei salentini che di gol ne hanno confezionati 18 contro i 5 incassati.

La terza giornata del Campionato di IV Categoria, sempre più avvincente ed interessante e sempre più seguito dagli operatori del settore, ha offerto al numeroso pubblico presente sugli spalti, gare di assoluta trance agonistica, in particolare l’imprevisto pari per 3 a 3 tra il fortissimo Lecce e la sorprendente Virtus Molfetta, che già alla prima giornata aveva frenato le ambizioni della Delfino Manfredonia.

Facile la gara del Bari che ha battuto il fanalino di coda Monopoli per 10 a 2, mentre, come al solito sentita e tecnicamente ineccepibile è stata la partita del Manfredonia For Special del tecnico Saverio Azzarone e del vice Antonio Marinaro, che ha morbidamente surclassato per 7 a 1 il Bitonto.

Anche nella gara del Manfredonia ha prevalso la forte carica agonistica ma soprattutto tecnica dei sipontini, che sono andati in gol due volte con Antonio Giordano e Antonio Trimigno e una volta ciascuno con Stefano Falcone, Giuseppe Giordano e Antonio Rucher ( nuovo acquisto in maglia biancoceleste).

La vittoria del Manfredonia For Special e la conquista del primato in classifica, rendono orgoglioso anche il Presidente del Manfredonia Calcio 1932, dott. Raffaele De Nittis, che ha voluto fortemente la presenza nei ranghi societari di questa squadra speciale, con l’obiettivo dichiarato di offrire nell’ambito sportivo uno spazio sociale anche a chi e meno fortunato, questo al fine del più nobile scopo dell’inserimento e dell’integrazione di persone in difficoltà. Un programma e una finalità, da sempre teorizzata dal Presidente dell’A.S.D Delfino, prof. Vincenzo Di Staso.

La vittoria sul Bitonto, ovviamente, aggiunge una carica in più per i prossimi difficili incontri che dovrà affrontare il Manfredonia. Infatti, sarà determinante la partita contro il Bari che si giocherà nel capoluogo regionale il prossimo 16 marzo e successivamente l’altra sfida al vertice, prevista per il 13 aprile contro l’ostico Lecce.

Forza ragazzi del Manfredonia For Special, i tifosi sipontini sono tutti con voi!

Manfredonia, 21.02.2019

Risultati della 3^ giornata del Campionato di IV Categoria Puglia

Bari F.S. – Monopoli F.S. 10 – 2

Virtus Molfetta F.S. – Lecce F.S. 3 – 3

Manfredonia F.S. – Bitonto F.S. 7 – 1

Classifica:

Manfredonia F.S. 7

Lecce F.S. 7

Bari F.S. 6

Virtus Molfetta F.S. 3

Bitonto F.S. 1

Monopoli F.S. 0