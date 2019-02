Manfredonia, ritrovato olio esausto per autoveicoli in canale adiacente la strada provinciale

Di:

Manfredonia, 22 febbraio 2019. Il ritrovamento di olio esausto per autoveicoli, scaricato nel canale adiacente alla strada provinciale, è avvenuto da parte degli Ispettori Ambientali territoriali della CIVILIS di Manfredonia. Questa mattina gli Ispettori Territoriali Ambientali della CIVILIS di Manfredonia verso le 11,00 mentre stavano controllando una zona interessata da abbandoni di rifiuti in località Scaloria e frazione Montagna, hanno notato alcuni sacchetti, mobili, divani abbandonati sulla S.P.57 al Km. 2 circa poco distante dai cassonetti per il conferimento rifiuti, mentre ispezionavano i rifiuti notavano nel canalone adiacente la strada provinciale una lattina di 10 kg di olio esausto per autoveicoli, già scaricato nel canale adiacente alla strada provinciale (l’olio esausto è catalogato rifiuto tossico nocivo cod. CER 130208 H7 H14 liquido). Queste situazioni si verificano “purtroppo” quando ad effettuare lavori di meccanica sugli autoveicoli sono officine abusive, che non possono smaltire alcun rifiuto.

Il Comandante Marasco ha subito interessato il 1515 Carabinieri Forestali, sono in corso le indagini. L’olio esausto dei veicoli riparati, scaricato nei terreni, costituisce un grave pericolo per l’ecosistema fluviale, minacciandone la fauna e la flora. Una persona comune non è in grado di riciclare in modo corretto gli oli usati. Per questo è sempre la scelta giusta rivolgersi a un professionista. Se il cambio dell’olio lo effettua un meccanico, il problema non si pone perché si occuperà lui dello smaltimento. Ma se il cambio viene effettuato autonomamente, magari nel proprio garage, lo smaltimento può diventare un problema. Per liberarsene si può scegliere tra diverse possibilità, a seconda della comodità di ognuno. Esistono i centri per lo smaltimento dell’olio esausto. È possibile dunque portare lì l’olio usato senza alcun tipo di costo. Si mantiene sempre attivo il ruolo di tutela dell’ambiente esercitato dagli Ispettori Ambientali Territoriali della CIVILIS di Manfredonia coordinate dal Comandante Nazionale gen. Giuseppe Marasco, attraverso la vigilanza sull’Ambiente e il controllo sul territorio.

