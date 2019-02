Padalino: “Dobbiamo saltare un ulteriore ostacolo”

Di:

“Può capitare dopo un primo tempo giocato bene un episodio che ci ha condizionato, in caso di vittoria avremmo vissuto la settimana con una consapevolezza e un morale diverso”. Riparte inevitabilmente dall’ultima gara disputata a Padova, Mister Padalino, quando apre la conferenza stampa alla vigilia del match in programma domani pomeriggio. Allo Zaccheria arriva una corazzata, il Benevento e, quando i cronisti evidenziano la caratura della formazione sannita, l’allenatore rossonero replica con fermezza: “Di sicuro loro hanno una tranquillità diversa, affrontiamo un avversario di valore e lo dicono i numeri, per quanto ci riguarda la voglia di vincere deve prescindere dall’avversario pur essendo il Benevento un ulteriore stimolo, l’orgoglio di vincere e cambiare la nostra classifica bisogna trovarlo dentro noi stessi”.

Tutte le dichiarazioni di Pasquale Padalino, nel video della conferenza stampa.

Area Comunicazione Foggia Calcio